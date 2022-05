BMW M4 50 Jahre brengt iconische kleuren terug

Vandaag exact 50 jaar geleden, op 24 mei 1972, werd de BMW M geboren. Dat moet gevierd en dat doet het merk met exclusieve BMW 50 Jahre uitvoeringen.

Voor het vieren van deze mijlpaal komt BMW met speciale BMW M 50 Jahre uitvoeringen van de BMW M3 Sedan en BMW M4 Coupé. Uiteraard in gelimiteerde oplage met exclusieve details en persoonlijk te selecteren opties. Zo moet elk exemplaar van de speciale BMW M ziet abraham uitvoering uniek worden.

BMW heeft gekozen voor de M3 en de M4 omdat dit de meest succesvolle modellen in de geschiedenis van BMW M Gmbh. Onder de motorkap een 6-in-lijn met tot wel 510 pk en M Twinturbo techniek. Achterwiel aangedreven via handmatige zesbak of een 8-traps automaat met Drivelogic. M xDrive vierwielaandrijving behoort ook tot de mogelijkheden.

Wereldwijd

Een wereldmerk als BMW viert zijn feestje natuurlijk wereldwijd. Maar niet overal precies op dezelfde manier. In Europa moeten we het doen met de tweedeurs BMW M4 50 Jahre Coupé. In de feestkleuren Carbonschwarz, Macau Blau, Brands Hatch Grau, San Marino Blau en het Imolo Rot van de foto’s. Dikke gesmede dubbelspaaks wielen, 19 inch voor en 20 inch achter, maken het plaatje af.

China krijgt ook de M4 Coupé feesteditie, maar in het Feuer Orange of Status Grau. Voor deze kleuren is gekozen omdat het BMW M jubileum samenvalt met het Chinese jaar van de Tijger.

Het interieur van de halve-eeuws-uitvoeringen is feestelijk uitgevoerd met de nodige plakkaten en opschriften dat het hier een feesteditie betreft. Instaplijsten, ‘M4 Edition 50 Jahre BMW M’ teksten in de hoofdsteun en een plaquette op de middenconsole.

BMW M3 Sedan Edition 50 Jahre

Voor wie meteen onderweg is naar de BMW dealer voor de M3 Sedan in feestoutfit, ga maar weer rustig zitten. Helaas is die alleen voorbehouden aan Amerika en Canada. Er worden er slechts 500 stuks gebouwd en die zijn allemaal voorbestemd voor de andere kant van de grote plas. Ook hier vijf verschillende speciale kleuren maar die gaan dus aan onze Nederlandse feestneuzen voorbij.