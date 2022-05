Stel nu alvast de VW ID. Buzz van je dromen samen

We kunnen alvast spelen met de configurator van de buren en daarmee krijgen we ook al een idee van de prijs van de Volkswagen ID. Buzz.

Met het verdwijnen van de Touran en de Sharan leek Volkswagen – zoals zoveel merken – de MPV vaarwel te zeggen. Maar niet getreurd: Volkswagen heeft een alternatief in de vorm van de gloednieuwe ID. Buzz. Deze is misschien wat minder no-nonsense functioneel, maar in ieder geval wel leuk om te zien.

Konfigurator

Een MPV is normaalgesproken niet een auto waarbij je voor de lol met de configurator gaat spelen, maar bij de ID. Buzz is dat net even anders. Helaas hebben we in Nederland nog geen configurator, maar in Duitsland staat de Konfigurator – zoals ze dat zo mooi noemen – al wel live.

Unilak

In de configurator kunnen we ook meteen zien hoe de ID. Buzz eruit ziet zónder de kekke two-tone kleurstelling. In witte unilak ziet de ID. Buzz er nog steeds niet onaardig uit, maar het is duidelijk: deze wil je gewoon in two-tone hebben.

Kleuren

Daarvoor moet je uiteraard wel de knip trekken. In Duitsland heeft deze optie een meerprijs van €1.750. Je kunt daarbij kiezen uit Bay Leaf Green Metallic, Energetic Orange, Lemon Yellow en Starlight Blue, allemaal in combinatie met wit. Deze metallic kleuren kun je ook in ‘one-tone’ krijgen, dan betaal je maar €1.005 extra.

Velgen

Standaard krijg 18 inch velgen, die helemaal niet lullig staan onder de ID. Buzz. Maar als je toch liever een maatje groter hebt kan dat ook: je kunt gaan voor 19 inch, 20 inch of zelfs 21 inch. In onze configuratie zijn we natuurlijk voor de dikste velgen gegaan.

Interieur

De buitenkant is van zichzelf al redelijk frivool, maar het interieur moet het echt van de kleuren hebben. Standaard krijg je een grijs interieur, waar je niet heel vrolijk van wordt. Om er wat leuks van te maken is een two-tone kleurstelling die matcht met het exterieur eigenlijk een must.

Paketten

Om het af te maken hebben we ook nog het Design-pakket á €1.719 aangevinkt. Daarmee krijg je onder andere LED Matrix-koplampen en doorlopende LED-verlichting aan de achterkant. Toen we toch bezig waren hebben we ook het Infotainment-pakket Plus er bij gedaan, met onder andere 9 luidsprekers en een 12 inch infotainmentscherm.

Prijs

Allemaal heel leuk natuurlijk, maar wat kost dat? ‘Onze’ uitvoering die je hier op de plaatjes ziet kost in Duitsland €71.810,55. De vanafprijs is bij onze oosterburen €64.581,30 en dan krijg je dus de basic uitvoering die je links ziet. Die is trouwens nog lang niet zo basic als de ID. Buzz Cargo, die al vanaf €10.000 minder te krijgen is.

Voor de Nederlandse prijzen moeten we helaas nog even geduld hebben. Maar dat zal vast niet lang meer duren. In de tussentijd mag je zelf alvast spelen met de Duitse configurator.