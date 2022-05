Google Streetview raast over Circuit Zandvoort

Het huidige circuit van Zandvoort kan binnenkort virtueel bekeken worden via Google Streetview.

Dankzij de Formule hangt er weer een gouden randje aan het CM.com Circuit Zandvoort. Ook internationaal staat de baan weer goed op de kaart. Mensen die van over de grens een virtuele blik werken op het circuit van Zandvoort via Google Streetview wacht echter een onaangename verrassing. Wat is dit voor oude troep? Zullen ze dan denken.

En inderdaad. Voor de Formule 1 heeft het circuit een flinke make-over gekregen. Laten we wel wezen, voor die verbouwing was Zandvoort niet zo heel charmant. De oude layout en omgeving werd door Google met Streetview 12 jaar geleden in kaart gebracht. De hoogste tijd dus voor een update.

Afgelopen maandag was Google met een team aanwezig op het circuit van Zandvoort om nieuwe beelden te maken. De oude beelden updaten is niet de enige reden dat het techbedrijf het circuit opnieuw in kaart gaat brengen.

Google Streetview bestaat namelijk 15 jaar. Om deze mijlpaal te vieren worden diverse iconische plekken opnieuw in kaart gebracht aan de hand van de nieuwste technieken en camera’s.

De oude situatie op Streetview (oktober 2010)

Google zegt dat Circuit Zandvoort één van de populairste Street View-plekken van Nederland is. De Streetview-auto doet een ronde met een snelheid van maximaal 80 km/u, terwijl de camera’s op het dak de boel vastleggen.

Je kunt nog even ‘genieten’ van de nostalgische beelden op Google Streetview van Circuit Zandvoort. De 12 jaar oude beelden worden deze zomer vervangen. Dan zien nationale en internationale gebruikers van Streetview hoe Zandvoort er écht bijligt.

Fotocredit: Hans-Peter van Velthoven