Compacte en luxe diesel voor 20 mille – Autoblog advies

Als je op zoek bent naar een compacte en luxe diesel, wat zijn dan de opties?

Op dit moment is benzine heel erg populair. Of beter gezegd: diesel zit een beetje in het verdomhoekje. Maar is dat terecht? Of kun je daar je voordeel mee doen? De brandstofprijzen zijn aanzienlijk lager en ook in aanschaf kan het flink schelen.

Is diesel nog een optie?

Michele zit daar een beetje over te dubben. Ze komt vanuit een Volvo XC60 T8. Een geweldige auto, maar wel een leaseauto van de zaak. Met haar nieuwe baan zal er naar verloop van tijd wel weer een auto van de zaak komen, maar voorlopig wil ze even een eigen auto om stad en land mee door te crossen. Aanvankelijk zat ze te denken aan een benzine of PHEV, maar voor de vele kilometers die ze maakt lopen de brandstofkosten enorm in de papieren. Dat niet alleen, het is ook prettig om niet telkens aan laden of tanken te hoeven denken.

Daarnaast, een laadplek is lastig zowel thuis als op kantoor. Als kers in de appelmoes zijn diesels op dit moment erg betaalbaar. Je hebt heel erg veel auto voor relatief weinig geld. Natuurlijk, de inruilwaarde is ook een stukje lager. Maar, vergis je niet: als je ook met een benzine-auto heel veel kilometers maakt, zakt de inruilwaarde sowieso.

Aandachtspuntjes diesel

Wel is het zaak om even op een paar dingen te letten. In veel binnensteden is Euro4 het minimum. Daar vallen nog best veel oude auto’s onder. Zorg ervoor dat je minimaal Euro5 kiest, maar Euro6 is ook voldoende te vinden in het budget. Dan weet je in elk geval dat je er nog een tijdje mee vooruit kan en ‘m nog enigszins eenvoudig kunt doorverkopen.

Voor haar situatie is de XC60 op dit moment overkill, maar ze is in de tussentijd wel gewend geraakt aan allerlei luxe. Haar wens is eigenlijk om een soortgelijk niveau van luxe en verfijning te hebben, maar dan in een (veel) kleiner pakket.

De wensen en eisen voor een luxe en compacte diesel kun je in onderstaande tabel lezen:

Huidige / vorige auto’s: Volvo XC60 T8 Inscription Koop / lease: Koop Budget: 20.000 euro Jaarkilometrage: 50.000 Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: Nieuwe werkgever Gezinssamenstelling: 1 Voorkeursmerken / modellen: Compacte luxe diesel No-go merken / modellen: Te grote auto’s

Audi A3 Limousine 2.0 TDI S Tronic Pro Line S (8V)

€ 18.450

110.000 km

2014

De Audi A3 sedan is speciaal in het leven geroepen om een jonger publiek aan te spreken. Bijzonder, want traditioneel waren de C-segment sedans juist voor ribbroek-dragende senioren. Ten opzichte van de sportback is de ‘Limousine’ ietsje minder praktisch, maar wel fraaier en stijlvoller. Qua motor is er keuze uit een 1.6 of 2.0 TDI. In Nederland voldoet de 1.6, maar als je vanuit een XC60 met 400 pk komt, raden we aan minimaal naar de 2.0 TDI te kijken.

Deze is eventueel uitgerust met quattro-vierwielaandrijving, maar vind je alleen in Duitsland eigenlijk. Qua uitrusting moet je heel erg goed opletten, want ook een Pro Line met S-Line pakket is niet per se luxe of dik aangekleed. Daarvoor moest de vorige bestuurder flink wat opties en pakketten aanvinken. Met de opties is het nog altijd een zeer ordentelijke auto, mede dankzij het uiterst verzorgde interieur. Het voelt daadwerkelijk aan als een klasse hoger, in een kleiner pakket.

Mini Countryman Cooper SD Pepper (F60)

€ 20.945

2017

45.000 km

Zeg je compact en premium, dan kom je bij de Mini Countryman uit. Als de Mini hatchback en Clubman nét even te compact zijn, is de Clubman een prima optie. Onze hoofdredacteur heeft er met plezier een jaar lang in gereden. Voor een Mini is de auto bijzonder praktisch, voor een gewone auto is het redelijk prima. Om te rijden is het niet een inspirererende auto. De strakke rijeigenschappen van de Mini Cooper hatchback kun je hier niet echt vinden.

Het voelt als een crossover, wat het ook is. Het interieur is verzorgd, wederom als de opties zijn aangevinkt. Wel heeft de auto een iets hoger ‘Playmobil’-gehalte. De ronde vormen van werkelijk alles in het interieur moeten echt je ding zijn. Dat gezegd hebbende, het is aan boord dan wel gezelliger dan bij de gemiddelde Duitse tegenstrever.

Mercedes CLA 200d Shooting Brake Business Solution AMG (X117)

€ 21.650

2017

130.000 km

De Mercedes-Benz CLA past eigenlijk precies in hetzelfde straatje als de Audi A3 Limousine. Een compacte doch super-premium sedan (mits correct uitgerust). De Shooting Brake is daar weer een individualistische uitvoering van. Het is niet de auto die je kiest omdat ‘ie zoveel praktischer is. Daar zijn Skoda Superb Combi’s voor. Nee, de CLA Shooting Brake is vooral heel erg gaaf. Je kunt prima met twee op vakantie en als het moet is er een achterbank.

Ook hier moet je even opletten op de uitrusting. Deze is in sommige gevallen een beetje karig. Het was destijds een populaire lease auto, dus je vindt voldoende exemplaren met een ‘Business Solution AMG’-pakket en nog wat opties. Qua motor is het niet heel erg bijzonder, maar gewoon prima. Probeer de ‘180’ te ontlopen, die zijn echt episch traag en niet eens zo gek veel zuiniger. Check ons Autoblog Aankoopadvies van de CLA om te zien war je op moet letten bij aanschaf.

Volvo V40 Cross Country D4 Summum

€ 20.950

2017

65.000 km

Het is met deze aanvraag voor een compacte en luxe diesel vrij logisch dat je uitkomt op Duitse alternatieven. Ze zijn immers ruim vertegenwoordigd in dit segment met een reeks aan modellen per merk. Bij Volvo is de keuze ietsje minder uitgebreid. Maar wat te denken van de Volvo V40? Zeker als je een luxe uitgeruste Cross Country kiest, heb je een leuk smoelende auto op de stoep staan. In dit geval gaat het om de meest luxe uitvoering (Summum) met de D4-motor (met 190 pk!). Qua leeftijd (2017) is de auto nog vrij recent en de kilometers vallen mee.

Ook de prijs is niet het hoogste in dit lijstje. Daarbij is het een Volvo, dus je blijft bekend met de werkplaatschef. Wat wel een dingetje is, de XC40 is nog duidelijk een Volvo van de vorige generatie. Dat zie je niet alleen het koetswerk, maar ook in het interieur. In dit gezelschap is het keurig voor elkaar, maar het is duidelijk minder modern dan de XC60 waar de aanvraagster nu in rijdt.

DS 4 Crossback 1.6 e-HDI

€ 17.990

2018

60.000 km

Jazeker, er zijn ook Franse premium-auto’s. DS Automobiles is het luxemerk van Citroën. De DS 4 Crossback is een rijdende marketing-droom: een compacte premium crossover die zich lastig in een hoekje laat duwen. Waar DS Automobiles écht een apart merk is, zien we hier nog best veel Citroën-invloeden. Dat is op zich niet erg, maar waar de CLA knopjes en navi uit de C- en E-Klasse heeft, komen die hier uit een Citroen C3. Zonde, want de gebruikte plastics voor het interieur zijn op sommige plaatsen wel heel erg puik.

De 1.6 motor zorgt voor niet bijster inspirerende inspiraties, maar het is een vrij soepel motortje. Als je niet te veel haast hebt, kun je er bijzonder zuinig mee rijden. Het mag dan geen Duitse premium auto zijn, dat zie je ook in de vraagprijs (laag), kilometerstand (ook laag) en het bouwjaar (recent). Als je er eentje kiest, zorg dat het Denon-geluidssysteem in zit. Dat klinkt werkelijk uit de kunst.

BMW 220d Coupe Corporate Lease Sport Line (F22)

€ 19.995

2015

130.000 km

Het is duidelijk, je kunt alle kanten op voor een compacte en luxe diesel. Zelfs een sportieve coupé behoort tot de mogelijkheden! De BMW 2 Serie Coupé wordt onterecht nog weleens over het hoofd gezien. Er zit een logische verklaring achter, in veel gevallen is een vergelijkbare 4 Serie nauwelijks duurder of zwaarder. Maar de 2 Serie heeft een leukere uitstraling en compactere afmetingen.

Ook hier geldt dat je ze van erg kaal tot bijzonder luxe kunt aantreffen. Maak dus even een overzicht met de items die je sowieso wil hebben. Om te rijden is het een een genoegen. De 190 pk sterke diesel is pittig doch zuinig en zeker met de automaat een zeer fijne metgezel. De achterbank is bruikbaarder dan een Audi TT, maar wel voor korte afstanden.

YOLO: Alfa Romeo Giulia 2.2 Business Super (952)

€ 21.500

2017

120.000 km

Uiteraard maken we wederom gratis reclame voor Alfa Romeo. In dit geval volledig verdiend. Het is logisch om aan te nemen dat een auto van het formaat C-segment prettiger is in de stad. Een compacte D-segmenter met achterwielaandrijving heeft echter ook een erg kleine draaicirkel. Omdat de voorwielen ver naar voren staan, is de aanloophoek ook vrij gunstig. Dat is handig met drempels.

Daarbij biedt de Giulia de ruimte van een C-segment auto! Qua aandrijflijn valt de auto niet uit de toon, in dit geval heb je 180 pk, gekoppeld aan een zeer prettige ZF 8HP-automaat. Benzine-uitvoeringen zijn niet te vinden onder de 20, maar diesels wel. Sterker nog, we vonden zelfs behoorlijk luxe uitvoeringen met weinig kilometers op de klok voor om en nabij de 20 mille.

