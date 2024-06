BMW M5 (G90): 727 pk voor een topprijs [VIDEO]

De zevende generatie BMW M5 (G90) is een echte aanbieding!

Tadaa, daar is ‘ie dan. BMW heeft het doek getrokken van de nieuwe M5 en eindelijk mogen we je alles vertellen over de dikste fünfer die het licht ooit heeft gezien.

BMW heeft alles uit de kast getrokken om hier echt iets speciaals van te maken. Het is niet zomaar een dikkere 5 Serie. Zo heeft de G90 uitgeklopte wielkasten, wat de auto nog breder maakt. Een heftige diffuser maakt het uiterlijk compleet en het design van de koplamp doet een beetje denken aan de E60 M5.

Bekijk de video waarin Wouter de nieuwe M5 aan je laat zien.

Specs

Het belangrijkste nieuws zit onder de motorkap. Na de XM is dit het tweede product van BMW M met een V8 plug-in hybride aandrijflijn. De 4.4 liter turbo V8 krijgt hulp van een elektromotor. De achtcilinder zelf is goed voor 585 pk. De elektromotor doet er nog 197 pk bovenop. Het systeemvermogen bedraagt 727 pk en 1.000 Nm koppel. Krankzinnig natuurlijk.

De cijfers op papier zijn om van te smullen op de autobahn. 0-100 km/u in 3,5 seconden en een topsnelheid van 305 km/u. Dat laatste is alleen in combinatie met het M Drivers Pack. Altijd aanvinken, heb je een excuus om een vrije dag op te nemen voor een rijderstraining. Dat is zit er namelijk ook bij.

Aan boord is ook een 18,6 kWh accu. De focus ligt op performance, maar je kunt nog steeds 67-69 WLTP-kilometers elektrisch rijden. Opladen kan AC met 7,4 kW. De batterij volledig opladen duurt dan 3,5 uur.

Net als zijn voorganger heeft ook de BMW M5 G90 M xDrive vierwielaandrijving. De achterwielen kunnen tot 2,5 graden meedraaien en de aandrijving op de voorwielen is volledig uit te schakelen om rookgordijnen te maken. Dat lukt wel met 1.000 Nm. Met de M1 en M2-knoppen op het stuur kun je de rijeigenschappen van de auto naar smaak instellen.

Natuurlijk kun je de optielijst erbij pakken om de M5 helemaal aan te kleden. Een toffe optie is bijvoorbeeld het carbon dak, wat 30 kg van het gewicht haalt. Een dieet is geen gek idee, want dit apparaat mag zich met 2.350 kg absoluut geen lichtgewicht noemen.

Mmmmm

De nieuwe BMW M5 (G90) staat op een adaptief M onderstel met elektronisch geregelde dempers. M carbon keramische remmen zijn een optie. Sowieso vinden ze het bij BMW heel leuk om overal de letter M bij te gebruiken. M Carbon exterieurpakket, M Driver’s Pack, M Specifieke weergave, M inscriptie, M specifieke interieurverlichting, M Laptimer, M Servotronic. Ik stop nu, maar het is echt een belachelijk lange lijst waar ze M voor plakken. Het enige waar geen M voor staat is de trekhaak. Een trekhaak op je M5? Ja jonge!

BMW M5 G90 prijs

Het mooiste aan de BMW M5 G90 is misschien wel de prijs. Door het fantastische belastingssysteem in Nederland zijn PHEVs op papier schoon. Schoon betekent minder BPM. Minder BPM betekent een betere prijs.

De BMW M5 begint bij 144.347 euro in Nederland. Ter vergelijk: een M3 kost minimaal 140.638 euro. Het prijsverschil is zo klein omdat de M3 geen plug-in hybride is en de M5 wel.

Later komt er ook een M5 G91 Touring, de G90 is er voorlopig eerst als Sedan. Het is nog harder lachen als je weet dat de Mercedes-AMG C63 S begint bij 152.877 euro en dan heb je een kleinere auto mét een viercilinder.

Kortom, BMW zet de nieuwe M5 echt heel scherp in de prijslijsten. De marktintroductie van de sedan is in november 2024, de marktlancering van de Touring volgt in 2025.