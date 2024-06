Koop deze heerlijk dikke Panamera V8 Diesel in NL

Oef, blubberdik! Deze heerlijke Panamera diesel V8 is niet eens zo heel erg duur, eigenlijk.

Het sollicitatiegesprek bij Autoblog was jaaaaaren geleden voor ondergetekende wel een vreemde. Dan kom je bij dé website voor petrolheads en kom je aankakken in een dieseltje. Diesel stinkt, een dieselmotor klinkt, diesels zijn zwaar en superduur in motorrijtuigenbelasting. Waarom zou je er in hemelsnaam voor kiezen?

Nou, met een moderne diesel zijn er ook wel wat voordelen. Zeker als het om een iets dikkere diesel gaat. Een zesiclinder diesel is een heerlijk concept, maar het wordt pas echt lekker met een V8 diesel. Dat motortype is inmiddels alweer uitgestorven voor de meeste personenauto’s.

Hoogtepuntje

Het hoogtepuntje was de Porsche Panamera 4S Diesel. Deze heeft niet een dieselmotor onder die verstandig is, maar eentje die je wilt. Onder de kap vinden we namelijk de 4.0 V8 met elektrisch aangestuurde turbo’s. Deze is goed voor enorm veel vermogen (421 pk) en extreem veel koppel (850 Nm).

Kortom, de ideale combinatie tussen prestaties en verbruik. Wat betaal je daar nog voor anno 2024? Nou, we hebben het antwoord voor je: 71.950 euro! Daarmee is het overigens niet de goedkoopste of de duurste. Nee, we kozen er nu eentje met niet al te veel kilometers in een beetje smakelijke uitvoering. Deze heeft onder andere het in kleur meegespoten sportpakket en de 21 inch wielen, dat ‘m net even wat dikker maakt.

Ook heeft deze het uitgebreide lederpakket, alhoewel de kleur zwart evenmin erg spannend is. Maar ja, je kan niet alles hebben. Voordat je in de digitale pen (a.k.a. commentsectie) klimt, dat stuur is niet enorm verweerd. Het glimt wel ietsje, maar dat was nieuw ook zo met het carbon-stuurwiel en carbon-inleg pakket. Bijna alles dat je ziet is een (dure) optie.

Porsche Panamera V8 diesel kopen?

Dat opties verkopen is een belangrijk verdienmodel voor Porsche. In de wandelgangen gaat het verhaal dat op een standaard Porker zo’n 25% marge zit en dat stijgt naar 50% als je de opties gaat aanvinken.

Het is natuurlijk de ultieme marketing, namelijk iemand nog meer geld laten uitgeven aan opties waarvan diegene niet wist dat ‘ie ze nodig had. De enorme afschrijving die je kunt ondergaan wordt niet vermeld op de configurator of de prijslijst. Maar man wat schrijft het af.

Dat is het voordeel van dit exemplaar, want de opties zitten er al op en de eerste eigenaar heeft het grootste gedeelte van de afschrijving gedaan. De nieuwprijs was destijds 192.468 euro. Oef, dat betekent dat de eerste eigenaar voor 44 mille aan opties heeft aangevinkt (de nieuwprijs lag destijds ietsje onder de 150 mille).

Kortom, voor een fractie van dat bedrag kun je jij ermee rijden. Om een idee te krijgen van de prestaties: van 0-100 km/u duurt 4,5 seconden en de topsnelheid bedraagt 285 km/u. Daarmee moet het wel een van de snelste diesels ooit zijn. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Check hieronder de rijtest met de Panamera 4S Diesel:

Meer lezen? De opkomst en ondergang van de V8 diesel!