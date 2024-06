Ford teast comeback van iconisch model

Spannend, wat zou het zijn…?

De aanloop naar de onthulling van een nieuw model verloopt altijd volgens een vast patroon. Daar horen natuurlijk ook teaserplaatjes bij. Ford pakt het echter iets anders aan: in plaats van de teaserfoto’s gewoon op social media te gooien, hebben ze een ingewikkelde actie bedacht.

Ze hebben een old school advertentie geplaatst in een Brits klassiekermagazine. Hierin wordt de naam Ford nergens genoemd, alleen een bedrijf genaamd ‘Comeback Cars’. De advertentie roept op om ‘comeback’ te Whatsappen naar een bepaald nummer. Dat hebben we voor jullie gedaan, en na een korte conversatie krijg je dan een teaserplaatje toegestuurd.

Dit is allemaal vrij omslachtig, maar het resultaat is uiteindelijk hetzelfde: de foto’s belanden op het internet. Zodoende kunnen we nu de eerste beelden delen van de nieuwe Ford Capri. Want dat is de auto waar het om gaat, al heeft Ford deze naam nog steeds niet genoemd.

Het is echter zo goed als zeker dat de nieuwkomer Capri gaat heten. De advertentie zit namelijk boordevol hints. Zo worden de getallen 1969 en 1986 genoemd, respectievelijk het jaar waarin de Capri werd onthuld en het jaar waarin de productie eindigde. Ook is het silhouet van de Capri te zien.

Ford spreekt over “het terugbrengen van iconen”, maar we kunnen alvast verklappen dat de nieuwe Capri geen icoon wordt. Zoals we al eerder konden vertellen is het een cross-over… Het wordt een coupé-SUV gebaseerd op de Explorer, die op het MEB-platform van Volkswagen staat. In feite wordt het dus gewoon het Ford-broertje van de ID.5. Desondanks waagt Ford het om de oude slogan van de Capri opnieuw te gebruiken: “Get the Car You Always Promised Yourself.”

Om het nog even over de afbeeldingen zelf te hebben: de Capri krijgt in ieder geval een afwijkend design ten opzichte van de Explorer. De koplamp en het achterlicht op de teaserplaatjes zijn anders dan die van de Explorer. 10 juli krijgen we ook de rest van de nieuwe Ford Capri te zien.