Zijn de heupen van deze Porsche 992 te veel van het goede?

Of bestaat er niet zoiets als ‘te brede heupen’?

Als je een nieuwe Porsche 992 naast een oer-911 zet is het even schrikken. De 992 ziet er dan namelijk uit als een obesitas-versie van het origineel. Of, als je het andersom bekijkt, ziet de originele 911 eruit als een uitgehongerde versie van de nieuwe. Hoe dan ook: de 911 is door de jaren heen flink breder geworden.

Voorheen was het nog zo dat de brede heupen waren voorbehouden aan de vierwielaangedreven versies. Dat heeft Porsche echter ook losgelaten: nu zijn gewoon alle 911’s breed.

Toch is de 911 voor sommigen nog niet breed genoeg. Wie het breed heeft laat het nu eenmaal breed hangen. Daarom heeft tuner c.q. coachbuilder Ares Design een Porsche 992 Targa gemaakt die nog eens extra brede heupen heeft.

Het grappige is dat deze 992 op het eerste gezicht helemaal niet zo’n opvallend exemplaar is. Je ziet gewoon een donkerblauwe 911, zoals er wel meer rondrijden. Als je beter gaat kijken zie je dat de wielkasten van dit exemplaar toch wel érg breed zijn.

En inderdaad: Ares Design heeft deze Porsche 992 vanachter 8 centimeter breder gemaakt en van voren 4 centimeter. Verder zijn er nog wat subtiele aanpassingen. Aan weerszijden van de voorbumper zit een extra inham en in de voorschermen zijn GT3 RS-achtige louvres geplaatst.

Naast het exterieur heeft ook het interieur een make-over gekregen. Dit is opnieuw bekleed met rood leer. Helaas zijn daarbij wel de Porsche-logo’s verloren gegaan. Om het af te maken heeft Ares deze Porsche 992 ook nog een motorische upgrade gegeven. De 992 heeft er 60 pk bijgekregen. Ervan uitgaande dat het een Carrera (4)S betreft, brengt dat het totaal op 510 pk. Als kers op de taart is er ook nog een nieuwe sportuitlaat.

Het gaat om een one-off creatie die door Ares Design geheel gebouwd is naar de wensen van een klant. Deze heeft dus kosten noch moeite gespaard om wat unieks te maken van zijn 992 Targa. Toch is het – wonder boven wonder – geen schreeuwerig geheel geworden, dankzij de stijlvolle kleurencombinatie. Gezien alle aanpassingen is deze auto daarom nog opvallend onopvallend te noemen. Waarschijnlijk zullen veel mensen niet direct beseffen dat dit een one-off is.