BMW: mensen willen een snellere i8

Gaat 'ie er ook komen?

De i8 heeft het uiterlijk van een futuristische supercar, maar onderhuids schuilt een lullig driepittertje. Gekoppeld aan elektromotoren, is de i8 echter geen langzame auto. De hybride beschikt over 334 pk en 570 Nm. De auto sprint daardoor in 4,4 seconden naar de 100 km/u.

Bij het stoplicht moet de auto het afleggen tegen auto’s als de Mercedes-AMG E63 S 4MATIC+ en de eigen BMW M5. Supersedans die vandaag de dag een sprint naar de honderd in minder dan vier seconden kunnen afronden. De ontwikkelingen gaan razendsnel en daardoor loopt de i8, die in de basis bijna vier jaar geleden op de markt werd gebracht, achter.

In Detroit heeft BMW tegenover de pers gezegd dat klanten smachten naar een snellere variant van de hybride sportauto. Wat de Duitsers hier mee gaan doen is afwachten. Het merk zegt te overwegen met een snellere variant te komen, maar concrete plannen zijn er nog niet. “Je kunt er een V12 in proppen, maar is het dan nog een BMW-i auto?” aldus Alexander Kotouc, hoofd BMW-i.

Kotouc hint over een mogelijke komst van een i8s. “Er is animo vanuit de klantenkring voor een krachtigere i8. We willen aan deze wens voldoen, maar de DNA van de auto moet behouden blijven.”. (via Auto Express)