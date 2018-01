Dit feitje over de Lamborghini Urus wist je nog niet

Voor ieder wat wils.

Lamborghini werkt samen met bandenboer Pirelli als het gaat om het juiste rubber onder de supercars van het merk. Ook voor de Urus werden de banden met Pirelli aangehaald, maar dit keer verliep de samenwerking iets anders.

Want ja, wat ga je eigenlijk met de Urus doen? Het is een veelzijdige SUV die capabel is om in diverse omstandigheden te kunnen rijden. In de meeste gevallen zal de auto vermoedelijk worden ingezet als handtasje en een enkele keer voor de wintersport. Dit betekent echter niet dat de Lambo vies is van een stukje woestijn of een begaanbare jungle.

Daarom praten Lamborghini-medewerkers met kopers over de mogelijkheden. Pirelli heeft zes verschillende banden beschikbaar gesteld die zo elk hun voor- en nadelen hebben. Afhankelijk van de toepassing natuurlijk. Kopers krijgen de keuze uit een setje Pirelli P Zero’s, P Zero Corsa’s, Scorpion, Scorpion Winter en Scorpion all season. De laatste drie banden zijn ontwikkeld voor offroad gebruik. De grote van de velgen variëren van 21-inch tot maximaal 23-inch.

Vermoedelijk zal het meerendeel kiezen voor de P Zero’s. De Corsa’s zijn uitermate geschikt voor circuitgebruik en vinden regen en koude omstandigheden niet zo leuk. De Scorpion-banden zijn weer een ander uiterste.