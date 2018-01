Nederland is klaar met slapende truckers

Probeer het eens bij een hotel.

De één bekritiseert ze steeds, de ander is er blij mee: vrachtwagens. Internationaal transport is en blijft een grote inkomstenbron en onze snelwegen zitten er daarom ook vol mee. Een groot deel van die vrachtwagens gaat heen en weer vanuit Oost-Europa en dat is best een eind weg. Daarom is het zaak dat zij goed uitgerust de weg op gaan, omdat er anders ongelukken ontstaan die makkelijk voorkomen kunnen worden.

Gelukkig hoeven chauffeurs niet steeds een hotel te zoeken, want hun vrachtwagens zijn tegenwoordig een soort rijdende huiskamers. En op veel plekken langs de snelweg zijn parkeerplaatsen, sommige zelfs aangelegd speciaal voor vrachtwagens. Eén plus één is twee en dus staan die parkeerplaatsen bijna altijd vol met slapende truckers. Omdat ook zij recht hebben op een weekend, zetten ze hun vrachtwagen stil op vrijdagavond en gaan maandagochtend weer verder. Resultaat: een bezette parkeerplaats, het hele weekend lang.

Uit Europees besluit is het daarom klaar met weekendvierders. Die truckers, die moeten maar eens in een hotel gaan slapen, besloot het Europees Hof van Justitie eind 2017. Daarom werden er door minister Van Nieuwenhuizen folders uitgedeeld op de desbetreffende parkeerplaatsen om truckers te wijzen op deze nieuwe regel. Besluiten zij dat regels niet helemaal hun ding zijn, dan volgt er een boete. 1500 euro, om precies te zijn.

Nederland was al een populaire locatie voor een omweg, omdat dit besluit al langer bestaat in België en Duitsland. Nederland wil graag gelijkwaardige regels in Europa, met als resultaat dat deze regel ook doorgetrokken wordt naar Nederland. Misschien de navigatie een nog langere omweg laten berekenen dan?