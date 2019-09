BMW moet 6.000 banen schrappen voor EV’s

Vroeger investeerde ze bij BMW nog in milieuvriendelijke twaalfcilinders...

Het is 2019 en alle fabrikanten zien in dat de elektrische auto geen niche meer is, maar een realiteit die zich snel aandient. De verkopen ervan stijgen enorm. Ook wordt de regelgeving omtrent auto’s met een verbrandingsmotor telkens strenger, waardoor het lastiger wordt deze aan de man te brengen.

Natuurlijk geldt dat niet direct op dit moment, er zijn nog volgende auto’s met een benzinemotor. Maar op strategisch niveau moeten fabrikanten verder kijken dan de komende paar jaar. Op de IAA was duidelijk dat nu ook de Duitse merken vol inzetten op elektrificatie. Dat geldt ook voor BMW.

Daar zijn echter kosten mee gemoeid en fabrikanten zullen maatregelen moeten treffen. Zo meldt Automotive News Europe dat BMW 6.000 banen moet gaan schrappen om de kosten van de ontwikkeling van elektrische auto’s te kunnen bekostigen. Naar het schijnt zullen de meeste ontslagen vallen bij het hoofdkantoor van BMW in München.

Er gebeurt op dit moment het nodige bij BMW. Zo zal Klaus Frohlich, de grote ontwikkelingschef van BMW, hoogstwaarschijnlijk vertrekken volgend jaar. Naar het schijnt wil Fröhlich absoluut niet samenwerken met de nieuwe CEO van BMW, Oliver Zipse. Dit valt niet goed bij BMW’s raad van bestuur, want de bestuursvoorzitter Norbert Reithofer wil hem namelijk dat Klaus Frohlich behouden blijft.

Op dit moment zijn er veel posities die vrijkomen of net ingevuld zijn bij BMW. Er is bijna sprake van een renaissance qua topbestuurders van het merk uit Beieren. Het merk gaat van de gelegenheid gebruik maken door meteen de nieuwe richting te gaan bepalen. Op dit moment is BMW bezig met het implementeren van een bezuinigingsplan ter waarde van 12.000.000.000 euro. Met het geld dat de Duitsers besparen, kunnen 25 geëlektrificeerde auto’s ontwikkeld worden.