Volvo maakt XC60-gamma groter en verwarrender

Logische techniek, onlogische benaming.

Op dit moment komen er telkens meer plug-in hybrides bij, in het hogere segment. Op de IAA in Frankfurt konden we er een groot aantal verwelkomen van zowel Audi, BMW als Mercedes-Benz.

Volvo was een van de (vele) afwezige merken, maar die hebben natuurlijk hun Twin-Engine modellen van hun XC60 en XC90 al lang en breed in de showrooms staan. Mocht zo’n plug-in hybride net te veel van het goede zijn, maar wil je wel milieuvriendelijker bezig zijn dan met een gewone benzine-Volvo, dan is er goed nieuws: de ‘B5’-uitvoeringen zijn hier. Je weet wel, de milde hybrides van Volvo. Tevens lanceert Volvo een nieuwe basismotor.

Jazeker, B5. Het wordt er niet overzichtelijker op. Daar komen we zo op terug. Het begint met de Volvo XC60 T4. Dit is een XC60 met 2.0 viercilinder benzinemotor met 190 pk. Deze XC60 T4 is van jou als je 54.995 euro overmaakt aan de Volvo-dealer. De XC60 B5 is ook een 2.0 viercilinder benzinemotor, maar met een 48V elektromotor ter ondersteuning. Het maximum vermogen is 250 pk. De XC60 B5 is er vanaf 59.995 euro. De XC60 B5 vervangt de de XC60 T5, wat eigenlijk dezelfde motor is zonder 48V-ondersteuning. Mocht je de XC60 B5 wensen met vierwielaandrijving, dan is dat mogelijk vanaf 63.995 euro.

Overigens blijft de reeds aangekondigde XC60 B4 dezelfde uitvoering gewoon hetzelfde. Dat is eveneens een milde hybride. Ze hebben echter de piepkleine elektromotor gekoppeld aan een dieselmotor, niet aan een benzinemotor.

Het kan zijn dat de nieuwe Volvo motortypen een beetje verwarrend werken. Daarom even een korte reminder:

‘T’-modellen: benzinemotor

‘D’-modellen: dieselmotor

‘B’-modellen: benzine of diesel met 48V-ondersteuning

‘T’-modellen met ‘Twin Engine’: plug-in hybrid

‘P’-Modellen: volledig elektrisch

Gelukkig heeft Volvo geen reguliere hybrides in het modelgamma.