Trotseer de drempels in Lelystad met deze GT86

Dat wordt heel voorzichtig rijden in je vinex-wijk.

Tuning is fantastisch. Je pakt een auto en vervangt een paar onderdelen om ‘m sneller, mooier of beter te maken. Neem de Toyota GT86 bijvoorbeeld. Ondanks dat een standaard exemplaar al rijdt als een droom, is er voldoende mogelijk qua verbeteringen. Dat niet alleen, er is ook enorm veel verkrijgbaar. In Nederland is de scene niet zo groot. In Nederland is tuning niet altijd even populair en de Toyota GT86 is een dure auto, met dank aan de BPM.

Echter, in landen als Japan, Australië, Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is dit precies andersom. De GT86 is relatief goedkoop en er is enorm veel voor te krijgen. Voor dit specifieke geval is zoveel te verkrijgen, dat je ook te ver kunt gaan. Dat overkwam de Britse tuner 326Power. Ze dachten dat het een goed idee was om de GT86 een widebody kit aan te meten. Deze lijkt nog in de plamuur te staan. Dat is niet het enige probleem, de styling en dimensies zijn zwaar over the top.

Eveneens te veel van het goede zijn de velgen. Nu is de velgdiameter nog niet eens zo heel bizar. Standaard staat de GT86 op 17″ velgen, maar 18″ en 19″ komt geregeld voor bij deze auto. Nee, het is hoe breed ze zijn. Bij de achterwielen zie je wel vaker dat ze erg breed zijn, maar deze GT86 heeft ze óók aan de voorkant.

Uiteraard is de GT86 van 326Power flink verlaagd. We moeten het nu toch echt gaan hebben over de stance. Er is namelijk sprake van een beetje camber. Man, die velgen staan nog negatiever in het leven dan Johan Derksen, Peter R. de Vries en Prem Radhakishun bij elkaar. Net als dat illustere trio is het wel spraakmakend en zeker niet saai.