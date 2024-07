BMW moet klant 1,7 miljoen betalen om deur die duim afhakt

Soft close-deuren zijn leuk, alleen niet als je duim ertussen zit.

Er zijn genoeg manieren waarop je letsel kunt oplopen met een auto, maar een vinger die tussen de deur komt is wel een hele lullige. Toch kan ook dit tamelijk vervelend zijn. Een BMW X5-eigenaar verloor een deel van zijn duim nadat deze tussen zijn soft close-deur terecht kwam. Dit gebeurde overigens zonder lawaai, dat dan weer wel.

Het incident vond plaats in 2016, dus dat is in principe oud nieuws. Het slachtoffer heeft echter een rechtszaak aangespannen tegen BMW en er is nu een uitspraak. BMW moet van de rechter omgerekend 1,7 miljoen euro betalen aan de beste man. Drie keer raden in welk land dit gebeurde.

Inderdaad, het was een Amerikaan die zijn duim verloor. Hij had eerst nog meer geld van BMW geëist, namelijk 3 miljoen dollar. Door zijn verwonding verloor hij namelijk inkomsten en kennelijk had hij een goedbetaalde baan. Hij was een zelfstandige software engineer en volgens hem verloor hij nu 250.000 dollar op jaarbasis.

Volgens BMW was het toch echt de eigen schuld van de man, die gewoon niet zijn duim tussen de deur had moeten steken. Dat stond toch duidelijk vermeldt in het instructieboekje. En met de deuren was er helemaal niks mis.

Helaas voor BMW heeft de rechter toch in het voordeel van de klant gesproken. 3 miljoen dollar vond de rechter ook een beetje overdreven, maar de man kan nu toch rekenen op 1,7 miljoen dollar.

Overigens is dit niet de eerste rechtszaak over soft close-deuren. Zo onderging in 2021 een Amerikaanse Mercedes GLE-eigenaar hetzelfde lot. Hij verloor daarbij ook een stukje duim. Mocht je dus soft close-deuren hebben dan is bij deze het advies om NIET je vingers ertussen te steken.

Via: Carscoops