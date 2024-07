BYD omzeilt Europese importtarieven

Geen stevige Chinese importtarieven voor het merk BYD!

Overheden kunnen allerlei regels opleggen. Uiteindelijk kun je vaak met wat creatieve maniertjes weer het voordeel bij jezelf leggen. Recent kondigde Brussel aan dat Chinese auto’s te maken krijgen met stevige importtarieven. De reden? Oneerlijke concurrentie vinden ze bij EU, want de Chinese overheid zou de eigene merken een handje helpen.

Voertuigen geproduceerd in China die vervolgens in Europa verkocht worden hebben te maken met importtarieven. Het tarief verschilt per merk, maar kan oplopen tot dik 38 procent. Er is een manier om importtarieven te ontlopen. Door de auto op Europese bodem te produceren heb je als merk niet langer te maken met deze tarieven. BYD heeft overigens te maken met een tarief van 17,1 procent.

Turkije

BYD is één van de eerste Chinese automerken die besloten heeft in Europa auto’s te gaan bouwen. Zo omzeilt het merk de tarieven. De fabriek komt te staan in Turkije. Het mooiste had natuurlijk geweest als de auto’s geproduceerd zouden worden bij VDL Nedcar zodat de Hollandse autofabriek weer in volle glorie kan draaien. BYD heeft echter gekeken hoe ze zo goedkoop mogelijk auto’s kunnen bouwen op Europese bodem om de importtarieven te omzeilen, dan kom je uit in Turkije en niet in Nederland. Turkije heeft namelijk een economisch samenwerkingsverband met de Europese Unie.

Voor de Turkse werkgelegenheid is dit uiteraard goed nieuws. Er gaat een groot bedrag van maar liefst 1 miljard dollar gepaard met de bouw van de nieuwe fabriek. De Turkse president Erdogan was zelfs aanwezig bij de ondertekening van de deal. Niet zo gek, want voor Turkije is dit belangrijk nieuws.

5.000 banen

Er moeten straks zo’n 150.000 auto’s van de band rollen. Naast een fabriek komt er ook een faciliteit voor onderzoek en ontwikkeling. Al met al brengt de nieuwe fabriek van BYD 5.000 banen met zich mee. De volgende stap is dat Europeanen zoals Nederlanders daadwerkelijk Chinese auto’s kopen