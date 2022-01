Mercedes aangeklaagd om deuren die vingers afhakken

En ja, de reden voor deze aanklacht dat Mercedes deuren vingers afhakken komt van iemand die dat zelf meemaakte.

Technologie heeft vaak een keerzijde. Iets kan goed werken, tot het goed mis gaat. Dat gevoel bekruipt ons een beetje bij soft-close deuren na het lezen van een aanklacht uit de VS.

Soft-close deuren

Soft-close deuren, voor wie ze nog niet op hun auto heeft, zijn deuren die je niet hoeft te sluiten. Dan doe je de deur dicht en als de deur ook maar een beetje in het slot valt, doet ‘ie de rest zelf. Handig, want dan hoef je niet met de deur te smijten. Soft-close deuren werken met een elektrisch motortje, die geactiveerd wordt wanneer de deur voelt dat ‘ie dicht gaat. Er wordt echter niet rekening gehouden met dingen die er nog tussen zitten.

Mercedes deuren zijn vingerguillotine

Wanneer dat een gordel is, soit. Wanneer dat een vinger is, minder leuk. Het overkwam een man uit Arizona. Richard J. Kastigar had op 8 oktober 2021 zijn Mercedes GLE (X167) al ongeveer een jaar, toen het mis ging in zijn eigen garage. Bij het uitstappen had hij zijn vinger tegen de B-stijl en de deur viel langzaam dicht. Normaal heb je dan nog tijd om hem ertussenuit te trekken, maar de deur viel nu in het soft-close systeem. De heer Kastigar heeft moeten toekijken hoe zijn eigen Mercedes zijn duim eraf hakte. Hij is nu het bovenste stukje van zijn duim voorgoed kwijt.

Detectie

Mercedes wordt nu aangeklaagd vanwege het creëren van iets wat ‘niet ver afstaat van een guillotine’. Het wordt Das Haus vooral kwaad genomen dat er geen sensoren of andere detectiemiddelen aanwezig zijn om te weten wanneer de deuren van een Mercedes potentieel mensen hun vingers eraf hakken. niet dicht kan. Ook staat er in het instructieboekje wel hoe soft-close werkt, maar niet wat de potentiële gevaren zijn. Overigens is de heer Kastigar niet het eerste slachtoffer van de vingerguillotine, ook Jaguar en BMW hebben wel eens terecht gestaan voor vingers afhakken met hun soft-close deuren. Bij BMW werd de zaak echter verworpen, omdat “ongelukken met vingers tussen deuren al bestaan sinds deuren bestaan”. Of de heer Kastigar tegemoet gekomen gaat worden door Mercedes en hun amputerende deuren is dus niet bekend.

Sensoren

We hadden het net al over detectie en andere fabrikanten dan Mercedes wiens deuren ook vingers afhakken. Dat het ook anders kan bewijzen een paar andere merken, waaronder Tesla. Elektrische auto-fan en YouTuber Bjørn Nyland deed bijvoorbeeld onderstaande test met de Model X in 2016, om te zien of automatisch sluitende deuren ook je vingers afhakken. Tesla lijkt die sensoren beter onder de knie te hebben.

(via Carcomplaints)