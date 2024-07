Deze fantastische privécollectie gaat onder de hamer

Deze foto is nog maar het topje van de ijsberg: in totaal gaat het om 47 auto’s.

Het is lastig voor te stellen, maar sommige mensen verzamelen echte auto’s alsof het modelautootjes zijn. Dit is een populaire hobby onder de rijken der aarde, want met enige regelmaat wordt er een complete collectie geveild. En dat is altijd een mooie gelegenheid om eens binnen te gluren in iemands garage.

Veilinghuis heeft beslag kunnen leggen op een hele mooie collectie, die volgende maand geveild zal worden tijdens Monterey Car Week. Het is een gevarieerde verzameling, met auto’s van 18 verschillende merken. In totaal gaat het om maar liefst 47 auto’s.

Het zijn eigenlijk stuk voor stuk pareltjes, maar op de headerfoto zie je een paar van de topstukken. Dit zijn onder meer een Carrera GT (met nog geen 10.000 km), een 300 SL Roadster (een van de laatste 10 gebouwd), twee DB5’s (een coupé en een cabrio) en een Daytona. Die laatste heeft tot 1994 niet gereden en daarna ook nauwelijks, want er staat 7.028 km op de teller. Doodzonde natuurlijk, maar wel bijzonder.

Ook heel interessant: in deze collectie is er een hele afdeling met handgeschakelde Ferrari’s. Met een moderne handgeschakelde Ferrari heb je tegenwoordig goud in handen. Bij de laatste generatie Ferrari’s die met handbak werd geleverd koos iedereen voor de automaat. Zo zijn er maar 199 612 Scaglietti’s met handbak geleverd en maar 30 599’s.

Zodoende zijn deze auto’s nu aanzienlijk meer waard dan de versies met automaat. Voor de 612 Scaglietti (normaliter niet de meest gewilde Ferrari) verwacht RM Sotheby’s een opbrengst van 200.000 tot 250.000 dollar en voor de handgeschakelde 599 maar liefst 750.000 tot 950.000.

Verder had de eigenaar een voorliefde voor Aston Martin, want de collectie bevat acht exemplaren. Naast het eerdergenoemde DB5-duo zit er ook een DB2 Drophead Coupé tussen. Deze auto’s moeten allemaal tussen de 1 en de 1,6 miljoen dollar opbrengen.

Het zijn teveel auto’s om ze allemaal te behandelen, dus we zouden zeggen: bekijk vooral even de plaatjes. Laat maar weten welke van de 47 jij het liefst mee naar huis zou nemen.

Foto’s: RM Sotheby’s