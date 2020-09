BMW R nineT Scrambler - Autoblog.nl

Op zoek naar de ultieme retro motorfiets, een weekje BMW R nineT Scrambler!

Onze ‘Autoblog Social Mediaman’ Willem de Zeeuw is nog altijd blij met zijn Yamaha XSR, maar natuurlijk kriebelt het af en toe. Iets met gras dat ergens anders groener is. In die serie reed hij eerder de nieuwe Yamaha Tenere. Hieronder zijn bevindingen over de BMW R nineT Scrambler.

Termen als Caferacer, Scrambler en Bobber hebben al aantal jaar geleden hun rentree gemaakt en zijn niet meer uit het hedendaagse motorlandschap weg te denken. Het concept van moderne techniek met een klassiek jasje slaat goed aan en elk merk doet er wel aan mee. Al pakt het ene merk het serieuzer aan dan de ander.

Ikzelf bezocht 4 jaar geleden de Akrapovic fabriek waar ik bij toeval op slag verliefd werd op de Yamaha XSR 700. Akrapovic was bezig met de ontwikkeling van de XSR-accessoires maar dat het een Yamaha betrof was niet gelijk duidelijk. Na een korte vraag was ik daar gelukkig snel achter en 2 jaar later toen ik mijn motorrijbewijs haalde, stond hij na 2 dagen al op de stoep. De XSR is op dit moment mijn ideale motor. Stoer uiterlijk, speels karakter, voldoende vermogen voor kronkelroutes of een dijk en een lekkere sound dankzij de tweecilinder in combinatie met een Akrapovic einddemper.

Je merkt het al, ik ben nog lang niet uitgekeken op de XSR maar het zoeken naar een mogelijke opvolger op Marktplaats is stiekem dagelijkse kost. Maar dat is een eigenschap van menig petrolhead denk ik. Zoektermen als ‘Yamaha XSR 900’, ‘BMW R nineT’ en ‘Triumph Truxton R’ staan er standaard in want stel er komt een opvolger, dan moet het wel een duidelijke stap omhoog zijn. Na een weekend op toeren met de BMW R nineT hoop ik natuurlijk antwoord te krijgen op de vraag ‘Is dit een logische opvolger?’.

De BMW R nineT Range

De BMW R nineT werd in 2014 geïntroduceerd en ondertussen bestaat de Heritage lijn uit 5 nineT varianten: De BMW R nineT, R nineT Pure, -Urban G/S, -Racer en de – Scrambler. Elke variant heeft zijn eigen kenmerken en de laatstgenoemde kreeg ik overhandigd. De R nineT Scrambler kenmerkt zich door de rubber balgen rondom de voorwork, de hooggeplaatste dubbele einddemper van Akrapovic en een groot 19 inch voorwiel. Uitgevoerd in de basiskleur ‘Stereo Metallic Matt’ en bruinleren zadel is het een klassieke verschijning.

Verder zijn de optionele kruisspaakvelgen een mooie toevoeging maar voor het echte ‘Scrambler’ gevoel waren de noppenbanden een gemis. De Scrambler is leverbaar vanaf zo’n 15.700 euro maar wil je een van de 2 optionele kleurenvarianten in combinatie met een van de 3 afwerkingspakketten inclusief wat opties dan ga je al snel over de 20.000 euro. Het leuke wat ik van veel retro motorfietsen vind, is dat ze makkelijk te personaliseren zijn door het ruime aanbod van accessoires wat op de markt beschikbaar is. Dat is bij de nineT gelukkig ook het geval.

Soms is basic TE basic

De BMW R nineT Scrambler is voorzien van een modern chassis, vering en remmerij maar het 1170cc grote luchtgekoelde tweecilinder boxer blok gaat al even mee. Bij het starten trilt en schudt het allemaal in verhouding wat meer dan bij mijn Japanner. Je kan het zien als onderdeel van zijn retro charme. Wat ook gelijk opvalt, is de enkele klok op de Scrambler die naast de snelheidsmeter, tripmeters heeft, de temperatuur van het blok aangeeft en een melding geeft zodra er binnenkort getankt moet worden. Een toerenteller en versnellingsindicator ontbreken net als de benzinemeter, actieradius of het huidige/gemiddelde verbruik. Het ziet er misschien klassiek en basic uit maar mijn voorkeur gaat toch uit naar de dubbele klok van de normale nineT en iets meer informatie.

De hooggeplaatste Akrapovic dempers geven een indrukwekkende sound voor een af-fabriek uitlaatsysteem. Voor het eerst met cardanaandrijving rijden is even wennen want zodra het gas erop gaat is een licht kantelend effect voelbaar. Het grote voordeel zit hem natuurlijk in het onderhoud want je hoeft niet te smeren. Met 110 pk is de BMW R nineT Scrambler een stuk vlotter dan mijn XSR. Soms is het even zoeken naar de juiste versnelling en moet ik mezelf controleren in welke versnelling ik zit. Zodra je de juiste schakelmomenten gevonden hebt, is het een heerlijk blok met een fijn vermogen door het hele toerengebied. Ook in de 6de versnelling is de acceleratie op de snelweg geen reden om terug te schakelen.

Weg van de snelweg

Maar een naked bike zoals deze komt toch het beste tot zijn recht wanneer je de snelweg verlaat. De nineT laat zich vloeiend over de dijk sturen en dat ik met 220 kg (23 kg meer dan de XSR 700) onderweg ben, merk ik nauwelijks. De looks verraden het hogere gewicht overduidelijk en dat vind ik een pluspunt. Een grote tank en het brede 2 cilinder boxer blok maken de nineT Scrambler een dikke verschijning. Het prachtige zadel en het kontje zijn in verhouding een stuk smaller en dat past duidelijk bij het ontwerp. Hoe langer ik naar de motor kijk, hoe meer de drang naar aanpassingen toeneemt. Andere spiegels, kortere kentekenplaathouder, ruitje, koplamprooster, stoere valbeugels met mistlamp(en) wel of niet… Het aftermarket aanbod is enorm en dat bevestigd wel dat de basis bij mij past.

Na zo’n 500km moet ik eerlijk toegeven dat mijn zwak voor de R nineT zal blijven. Qua rijeigenschappen ben ik nog niet overtuigd maar of dat aan de Yamaha ligt of de BMW, ben ik nog niet achter. Daarnaast is de prijs fors te noemen en het feit dat ik niet merk gebonden ben, zorgen ervoor dat ik mijn opties voorlopig openhoud. Ik hoop de komende tijd nog meer verschillende rijervaringen op te doen om zo wellicht een logische volgende stap te bepalen. Tips voor een motor in dit straatje zijn altijd welkom!

Fotocredits: Willem de Zeeuw + Jesper van der Noord (rijdende beelden)