Yamaha Ténéré 700 ervaringen

Back to basic, maar hij doet heel goed wat hij moet doen.

Willem de Zeeuw (zelf eigenaar van een Yamaha XSR) mocht enkele dagen met de Yamaha Ténéré op pad. Met zijn lengte van 1,83 m kijkt hij terug op een comfortabele rit en hij deelt met ons zijn ervaringen met de Yamaha Ténéré 700. We stuurden hem op pad met misschien wel de leukste kleurensamenstelling voor deze Yamaha, Ceramic Ice. Dit is de enige kleurencombinatie waarbij Yamaha ervoor gekozen heeft om de kleur op de velgen terug te laten komen.

Het uiterlijk van de Yamaha Ténéré 700

De ervaringen zijn natuurlijk leuk maar wat vindt het oog van Willem van het uiterlijk van de Yamaha Ténéré 700?: “De motor heeft een gave kleurencombinatie. De Yamaha heeft een slank maar stoer ‘Dakar’ uiterlijk en past prima tussen zijn concurrentie.” De Ténéré waar hij mee op pad mocht was voorzien van een Explorer Pack. Vooral de valbeugel die in dit Pack zit maken de motor echt af. Hij wordt stoerder en volwassener in combinatie met de standaard dikke motorbeschermplaat.

De LED-koplamp geeft de Yamaha Ténéré 700 zijn kenmerkende ‘Dakar’ look. De koplamp heeft twee lenzen voor normale verlichting en vier lenzen voor grootlicht. Handig als je in het donker door de Sahara crosst maar ook heel zichtbaar in de spiegels van andere weggebruikers.

Niet alleen offroad

Die LED-koplamp zorgt dus voor een grote zichtbaarheid op de openbare weg. Naast het offroad rijden, waar deze motor natuurlijk voor gebouwd is, kun je er namelijk ook prima mee op het asfalt uit de voeten. Je kunt de de Yamaha Ténéré 700 goed omschrijven als enorm wendbaar binnendoor. Het AVB examen zou met deze tweecilinder appeltje eitje worden. ‘Next-level de bocht invallen’ noemt onze hoofdredacteur het. Op de snelweg is hij ondanks zijn aluminium zijkoffers (samen goed voor 72 liter) uit het Explorer Pack tot 140 km/u nog stabiel -foei Willem!-. Een gravelweg met kuilen omschrijft Willem inmiddels ook als comfortabel.

De Yamaha Ténéré 700 komt standaard op Pirelli Scorpion Rally banden. Ondanks het grove profiel wat weer bij zijn Dakar-uitstraling past valt hier ook prima op droog asfalt mee te sturen. Een allround band die ook veel vertrouwen offroad geeft.

Op een rijtje: dit is de Yamaha Ténéré 700

Motor: CP2 689cc-tweecilinder viertakt

CP2 689cc-tweecilinder viertakt Vermogen: 73 pk bij 9.000 tpm (ook verkrijgbaar als 35 kW voor het A2-rijbewijs)

73 pk bij 9.000 tpm (ook verkrijgbaar als 35 kW voor het A2-rijbewijs) Koppel: 68 Nm bij 6.000 tpm

68 Nm bij 6.000 tpm Topsnelheid: 186 km/u

186 km/u Gewicht: 204 kg

Motor en verbruik

Het blok van de Yamaha Ténéré 700, de CP2, kennen we al uit de XSR 700, MT-07 en de Tracer. De andere inlaat, uitlaat, mapping en overbrengingsverhouding zijn volgens Willem niet opvallend merkbaar. De tweecilinder heeft genoeg koppel onderin en in het middengebied, ideaal voor offroad gebruik. Hoger in de toeren wordt de Ténéré minder gretig en 73 pk is op de snelweg net te weinig. Toch doet de motor prima waarvoor hij gemaakt is. Voor het gooi, smijtwerk en uit accelereren na een bocht is de funfactor hoog en meer dan voldoende.

De tank van 16 liter rijd je niet zomaar leeg. Na een allround rit met sportief rijgedrag met koffers en veel wind over de snelweg, offroad en binnendoor ging hij op de reserve na 250km met een gemiddelde 5.3l/100km. Bij rustige toerritten is het gemiddelde 4.3l/100km.

Doet heel goed wat hij moet doen

De Yamaha Ténéré 700 is met een vanafprijs van 11.599 euro duidelijk een van de goedkopere in zijn klasse. De KTM 790 Adventure bijvoorbeeld heeft een vanafprijs van 15.200 euro. De Adventure heeft dan wel Offroad ABS terwijl die van de Ténéré alleen is uit te schakelen. Ook kun je op de Adventure opties zoals een quickshifter en cruise control aanvinken. Maar of dit offroad nu echt nodig is? Toch is de Ténéré niet helemaal ‘back to basic’. Het digitale dashboard is goed afleesbaar en zit op een mooie hoogte. Bij het omdraaien van de sleutel verschijnt ‘offroad’, vervolgens kun je zaken als de tankinhoud en het gemiddelde verbruik aflezen.

De motor waar Willem mee offroad ging had het Explorer Pack. Buiten de valbeugel en aluminium koffers die samen goed zijn voor 72 liter krijg je hier ook een mono zadelrek bij. Op dit vlakke oppervlak kun je nog meer bagage meenemen mocht je nu echt richting de Sahara gaan. De koffers zijn te openen met de standaard sleutel van de Yamaha Ténéré 700. Ook handig in de Sahara, een middenbok is bij dit Pack inbegrepen. Meerprijs: net geen 2.000 euro.

Foto’s: Willem de Zeeuw