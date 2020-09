MTM RS6 Stage IV heeft meer dan 1.000 pk - Autoblog.nl

Met de MTM RS6 Stage IV zul je niet snel ingehaald worden.

De spiksplinternieuwe Audi RS6 werd precies vorig jaar onthuld op de IAA in Frankfurt. Het was een van de sterren van de show. Het laatste beetje discretie werd van de RS6 verwijderd, zodat ‘ie nu ook in de Verenigde Staten te kan worden. De RS6 is inmiddels een soort wereldauto geworden. En het nieuws rond de RS6 blijft maar binnendruppelen.

MTM RS6 Stage IV

In standaardvorm levert de Audi RS6 zo’n 600 pk en 800 Nm. Prima waarden, maar dat levert ‘ie eigenlijk al sinds 2008 (de V10 had 580 pk) en met een milde Stage I-kuur haalde je er zo’n 700 pk uit. Bij zowel de RS6 (C6), RS6 (C7) als de nieuwste RS6 (C8) is dat het geval, min of meer. We zagen echter tuners voorbij komen die wel meer met het blok kunnen doen. Neem deze MTM RS6 Stage IV, bijvoorbeeld.

MTM

EA825

Bij MTM zijn ze lekker losgegaan op de EA825-motor, een 4-liter grote biturbo V8. Nu heeft Motoren Techniek Mayer al een paar keer deze motor onder handen genomen met verschillende uitkomsten: 720 pk, 783 pk of 810 pk is allemaal mogelijk bij de tuner uit Wetstetten. Maak overigens niet de fout door te denken dat de beste tuner er het meeste pk’s eruit haalt.

Fabrieksstatus

Dat wordt min of meer door het blok, turbo’s, injectoren en dergelijke bepaald. Ook bij deze MTM RS6 Stage IV is dat het geval. Dus het zijn de modificaties die bepalen hoeveel je eruit haalt, ongeacht de tuner. De kwaliteit van een goede tuner kun je bepalen hoelang het heel blijft. Daarin heeft MTM altijd een naam hoog te houden. Sommige van hun producten hebben zelfs een fabrieksstatus, denk aan de MTM BiMoto, MTM RS6 Clubsport en MTM Amarok V8.

Aanpassingen MTM RS6 Stage IV

Anyway, terug naar de MTM RS6 Stage IV. Er zijn een hoop nieuwe onderdelen, zoals een nieuw open luchtfilter, nieuwe (grotere) luchtinlaat, nieuwe (grotere) turbo’s, nieuwe 300-cel katalysators en een sportuitlaat van Akropoviç of Milltek. Uiteraard gaat dan de ECU-tuning eroverheen om rekening te houden met al deze nieuwe hardware. Niet alleen de motor krijgt een ECU-tune, ook de transmissie.

1.001 pk en 1.249 Nm

De motor kan nu ook in de eerste versnellingen doorhalen naar 7.100 toeren. Ook is het nu mogelijk om vanuit stilstand naar 7.100 toeren te jagen, standaard is dit begrensd op 3.000 toeren. Meh. Al deze aanpassingen zijn zeker niet overdreven, want de MTM RS6 Stage IV levert namelijk precies 1.001 pk en 1.249 Nm!

Bugatti Veyron

Inderdaad, bijna exact gelijk aan de waarden van een Bugatti Veyron. De 0-100 km/u-sprinttijd in de MTM RS6 Stage IV duurt precies 2,8 seconden. Van 0-200 km/u accelereren is in 8,2 tellen achter de rug. Dat is gewoonweg supercar-niveau. Dan de kosten, die vallen best mee. De complete motorconversie kost zo’n 37.000 euro. Keurig. Het leukste is dat de motor ook leverbaar is in de Bentley Flying Spur, Porsche Panamera en Lamborghini Urus. Die kunnen dus ook allemaal naar 1.001 pk en 1.249 Nm.