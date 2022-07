BMW reageert op hun nieuwe ‘optie-abonnementen’

BMW wist voor nogal verdeelde meningen te zorgen met On Demand, hun nieuwe manier van opties ‘verkopen’. BMW vond het tijd om erop te reageren.

BMW wist aardig de tongen los te maken met de ‘verkoop’ van een nieuw optiesysteem in Zuid-Korea. Kort samengevat: je kunt nu opties bestellen via een shop in je auto. Eigenlijk dus features die er zijn, verstopt achter een betaalmuur. Wel weer heerlijk des BMW’s om polariserend te zijn, maar het is niks minder dan normaal dat de nodige vraagtekens verschijnen. Die vraagtekens probeert BMW nu een beetje weg te krijgen met een statement.

BMW statement

Het hele statement werd gedeeld door BMWBlog, maar de highlights ervan zijn als volgt. BMW gelooft erin dat er weinig gaat veranderen aan hoe opties samengesteld worden. BMW on Demand, zoals de service officieel heet, gaat vooral gericht worden op features die softwarematig ontgrendeld kunnen worden. Stoelverwarming is dus eigenlijk een slecht voorbeeld en verwacht dat ook niet als ‘optie achter een betaalmuur’ voor BMW’s.

Waar het wel handig is: het betalen voor het gebruik van een dashcam. Dan wordt de camera die gebruikt wordt voor rijhulpsystemen gewoon op ‘opnemen’ gezet en heb je een dashcam. Zoals gezegd in het originele artikel is zowel maandelijks betalen als de hele rimram in één keer uit geven een optie. Een ander voorbeeld is BMW Remote Start, waar elke BMW in theorie op voorbereid is. Door die feature te kopen als On Demand kun je hier bij. Mocht je dit onnodig vinden, dan hoef je het niet te kopen.

Proefperiode

Een belangrijk aspect van het opties op deze manier aanbieden is dat BMW voor On Demand een proefperiode aanbiedt. Mocht jij dus iets nodig denken te hebben maar na een maand het toch niet zo veel gebruikt, kun je opteren om het dan niet te nemen. Eveneens belangrijk is het feit sommige opties wellicht nog niet helemaal klaar zijn, maar later in de levensloop van de auto beschikbaar worden. Zo wordt op deze manier de optie alsnog leverbaar. Dan vis je ook niet achter het net als je je auto hebt besteld op een ‘verkeerd’ moment.

Een belangrijke passage uit het statement:

It is important to note that BMW Functions on Demand is intended primarily as a digital aftersales solution and will not affect options that were ordered at the time of the vehicle purchase. For example, if a vehicle is initially ordered with heated seats, that option will not go away nor be subjected to a monthly fee.

De vrees dat auto’s dus duurder worden omdat extra hardware wordt toegevoegd is dus niet helemaal waar. Het zal meestal gaan om extra functionaliteit van de software.

Enfin, een bijzondere ontwikkeling en binnenkort zullen we concreter meemaken welke gevolgen het écht heeft. Voor nu is BMW On Demand een soort proef, wanneer alle extra opties officieel uitrollen zullen we vast een aankondiging krijgen.