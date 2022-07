Officieel: Lamborghini Huracán gaat aan de stekker

Een beetje EV en een beetje goede ouderwetse ICE: de aankomende Lamborghini Huracán gaat aan de stekker!

Autofabrikanten moeten vechten tegen de eisen. De ene fabrikant doet dat anders dan de andere. Pagani zegt bijvoorbeeld dat ze weigeren en andere merken zetten juist volledig in op elektrisch. Lamborghini wil een beetje in het midden gaan zitten. Het was al bekend dat de opvolger van de Aventador wél zijn V12 houdt, maar met hybride-ondersteuning. En de Huracán? Daar kwam vandaag meer duidelijkheid over.

Lamborghini Huracán gaat aan de stekker

Aan AutoExpress laat CTO Rouven Mohr weten dat de aankomende Lamborghini Huracán een stekker krijgt. Volledig elektrisch wordt ‘ie zeker niet: het wordt een PHEV. Welke motor er wordt gebruikt als ICE is nog niet bekend. Mohr laat weten dat deze motor ‘meer dan zes’ maar ‘minder dan twaalf’ cilinders krijgt.

Geen VAG motor

Dat kan een paar dingen betekenen voor de nieuwe Lamborghini Huracán met stekker. Het meest logische is de huidige 5.2 liter V10 met elektromotoren, zoals de grote broer. Toch zou je dan niet zo’n vage hint verwachten van Mohr. Het zou dus net zo makkelijk een V6 of V8 met hybridekracht kunnen worden. Je zou zeggen dat ze zo de V8 hybride uit een Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid kunnen lenen. Mohr bevestigt echter ook nog dat de motor ‘niet geleend wordt vanuit de Volkswagen-groep’. Oftewel: er wordt iets zelf gebouwd. Of dus de huidige V10 wordt gebruikt.

850 pk

Rivalen gaat de Lamborghini Huracán met stekker vinden in bijvoorbeeld de Ferrari 296 GTB en McLaren Artura. Die zijn al gedowngraded naar een V6 met flinke elektromotoren. De Ferrari 296 weet een totaalplaatje van 830 pk neer te zetten. Dat wil Lamborghini evenaren dan wel verslaan met 850 pk, zo gaan verhalen in de wandelgangen. Met welke motor dit behaald zou worden, is dus niet bekend.

“Emotie is haalbaar”

Het behoud van de ICE is ook voor Lamborghini heilig vanwege de emotie. Maar de Lamborghini Huracán met stekker kan zich ook onderscheiden met de elektromotoren, zo verzekert Mohr. “Ook een elektromotor kan in de details onderscheidend zijn van andere elektromotoren. Daar is dus best emotie aan toe te voegen. Dit vormt een goede toekomst voor Lamborghini.”

Kortom: de Lamborghini Huracán behoudt een nader te bepalen ICE maar gaat ook aan de stekker. Misschien wel voor eeuwig. Maar wees niet bang, aldus de technische baas.