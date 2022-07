Officieel: BMW levert opties op abonnementsbasis

BMW is begonnen met opties die je als abonnement kunt afsluiten. Het begin van een nieuw verdienmodel?

Dingen kopen anno 2022? Je lijkt wel gek. Je kijkt je films op Netflix waar je maandelijks voor betaalt, je belt met een iPhone die je met een maandelijks abonnement krijgt en naast het leasen van een auto kun je nu ook bij merken als Volvo en Lynk & Co bijvoorbeeld een auto krijgen op abonnementsbasis. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat autofabrikanten ook brood zien in extra features aanbieden.

BMW biedt opties als abonnement aan

Gisteren meldden we nog dat VW aan het kijken is naar autonoom rijden als ’tijdelijk’ betaalde optie aanbieden. Sowieso bestaat het al een tijdje dat je auto voorbereiding heeft voor van alles en nog wat, maar dat je de optie later pas echt kunt gebruiken. BMW levert nu in Zuid-Korea officieel extra opties op abonnementsbasis.

Stoelverwarming

Het werkt eigenlijk zoals we net meldden. De voorbereiding voor stoelverwarming en stuurverwarming zit vanaf nu in elke BMW, maar wellicht heb je de optie niet aangevinkt. Dan kun je met de nieuwe opties naar de BMW Store (via internet, maar ook direct via het iDrive-scherm), ze daar ter plekke afsluiten voor een maandelijks bedrag en voilà, je hebt direct verwarmde stoelen tot je beschikking. Het wordt echt alsof je een app op je telefoon installeert, maar dan met opties.

Zuid-Korea

Mocht je nou een hagelnieuwe BMW voor de deur hebben staan, ga dan niet gelijk naar de iDrive Store en zoek het op, want het gaat om een soort proef in Zuid-Korea. Alleen inwoners van dat land kunnen nu bij deze nieuwe BMW opties via abonnement. Het begint overigens met stoel- en stuurverwarming, maar ook High Beam Assist, Drive Recorder (dashcam) en extra rijassistentiehulpen kunnen worden besteld op maandbasis.

Kopen of abonnement

Overigens geldt voor alles dat je ook meteen het hele bedrag kan betalen, maar op maandbasis is wel zo 2022. Het gaat om 24.000 KRW per maand, of ongeveer 18 euro, voor stoelverwarming. Ook een leuke toevoeging: elk abonnement komt met een gratis proefperiode van een maand. Mocht je dus na een maand een zweterige bilnaad niet zo lekker meer vinden, dan heeft het je niks gekost. De toekomst, dames en heren.

Wanneer of hoe de extra features hier uitrollen, is niet bekend. Zou jij extra opties willen op je auto door ze maandelijks te betalen?