Lak op je nieuwe BMW is eigenlijk stront

Wat ruik ik toch? De lak op een nieuwe BMW is straks gemaakt van kak.

Lekker kort door de bocht, ik weet het. Toch vormen uitwerpselen een deel van de lak van een toekomstige BMW. Dat zit zo. De Duitse autofabrikant is de samenwerking aangegaan met BASF om een meer duurzame lak toe te passen.

Voor de coating wordt gebruikt gemaakt van organische materialen. Dat klinkt heel netjes, maar eigenlijk hebben we het over stront. De herbruikbare materialen zijn in de eerste plaats afkomstig van rioolwater. Het heeft een aantal voordelen. Ten eerste is het hartstikke duurzaam. Ten tweede helpt het ook om corrosie tegen te gaan. Het lakproces zou 40 procent in CO2-reductie betekenen in vergelijking met het traditioneel toepassen van autolak op oliebasis.

In mei van dit jaar werd al aangekondigd dat BASF en de BMW Groep op deze manier gaan samenwerken. Nu is ook duidelijk geworden dat de Tiexi fabriek in China van BMW Brilliance met deze techniek aan de slag gaat. Eerdere fabriek van BMW die werken met de techniek van BASF bevinden zich in Leipzig, Duitsland en Rosslyn, Zuid-Afrika.

Kom maar door met de grapjes dat de lakmethode van BMW overeenkomt met de huidige designtaal van het merk. (via Auto Evolution)