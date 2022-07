Hyundai onthult twee knotsgekke straatauto’s

Aan ambitie geen gebrek bij de Koreanen. Dit zijn de Hyundai N Vision 74 en de RN22e.

Driftend op je beeldscherm. Hyundai heeft er een handje vol van als het gaat om toffe concepts. Ze weten als geen ander merk retro met het heden te verbinden. Het blijft niet alleen bij concepts. De Hyundai IONIQ 5 is het rijdende voorbeeld dat sommige ideeën het tot een productiestadium weten te schoppen.

N Vision 74

Hyundai heeft twee nieuwe modellen gepresenteerd binnen het N-label. In beide gevallen gaat het om een concept. De N Vision 74 is een waterstofauto, terwijl de RN22e een volledig elektrische auto moet voorstellen. Er zijn niet direct conclusies aan te verbinden dat deze auto’s zo in de showroom komen.

Je moet het anders zien. Hyundai wil ook het sportieve N-label elektrificeren. En deze twee modellen geven daar een voorproefje op. Technisch gezien is de N Vision 74 een hybride. Het model combineert waterstof met een batterij. Het systeemvermogen van dit concept ligt op 674 pk en is goed voor 900 Nm aan koppel. Al die power gaat naar de achterste wielen. Je zou er 600 kilometer ver mee moeten kunnen komen.

Hyundai RN22e

De RN22e deelt zijn aandrijflijn met een andere bekende: de Kia EV6 GT. In het geval van Hyundai is het voor het eerst dat ze zoiets sportiefs op het E-GMP platform neerzetten. Het komt neer op 577 pk. Wat dat betreft is de RN22e het meest realistische van de twee concepts. Een elektrische Hyundai N met de genen van een Kia EV6 GT hoeft niet meer weg van ons verwijderd te zijn.