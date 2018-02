BMW: software sjoemelaars of Brave Buben?

Een op het eerste gezicht explosief verhaal dat afgelopen week naar buiten kwam, kent wellicht een plausibele verklaring.

Kwaliteitspublicatie Der Spiegel pakte afgelopen vrijdag groots uit met een nieuw verhaal in de slepende kwestie rondom uitstootnormen en software-gesjoemel. Dit keer zou BMW het bokkie zijn. De Kraftfahrtbundesamt (KBA) had pas net de BMW 320d ‘vrijgesproken’ van sjoemelpraktijken toen het volgende geval zich alweer aandiende. Dit keer zou de boosdoener de N57 motor met drie turbo’s zijn, zoals die onder andere geleverd is in de BMW M550d (rijtest) en BMW 750d.

De aantijging was niet mals: BMW zou de auto’s eerst een typegoedkeuring hebben laten krijgen, om vervolgens middels een update sjoemelsoftware ‘in te bouwen’. Sowieso klinkt dit al vreemd, waarom sjoemelen om een auto die voldoet aan de normen níet meer aan de normen te laten voldoen onder bepaalde omstandigheden. Maar je zou nog kunnen denken dat BMW dit zou kunnen doen om klanten een BMW-waardige Laufkultur voor te schotelen of iets dergelijks, die een kunstmatig geknepen blokje niet kan leveren.

De smoking gun was de veronderstelling dat BMW nerveus was geworden vanwege het feit dat de KBA een Siebener had gekocht om ex post extra tests te doen. De KBA voert vaker random tests uit met auto’s die van de productielijn afkomen om te checken of die aan alle normen voldoen. Toen BMW lucht kreeg van de nieuwe aanwinst van de KBA, wilde het naar verluidt per se ‘een servicebeurt’ doorvoeren op de auto.

Doch BMW ontkent die lezing. Het zou zelf contact opgenomen hebben met de autoriteiten vanwege een ‘eerlijke fout’. Dat zit zo: de N57 uit de M550d en 750d zit ook in de X5 M50d (rijtest) en X6 M50d. In die auto’s wordt de uitstoot echter extra gereinigd door AdBlue, terwijl dat in de M550d en 750d niet het geval is. BMW zou nu een software-update voor de X5 M50d en X6 M50d abusievelijk ook doorgevoerd hebben op sommige M550d’s en 750d’s, waardoor de laatsten bepaalde uitstootnormen zouden overschrijden. Geen Machiavelliaanse manipulatie dus, maar een eerlijk foutje, aldus BMW. 11.700 auto’s zijn in Duitsland inmiddels teruggeroepen om een en ander te fixen.

De verklaring van BMW klinkt soort van plausibel, maar of hiermee de kous af is, zullen we even moeten afwachten.