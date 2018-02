Facepalm! Renault start F1-jaar niet met vol vermogen

Max' motor gaat hierdoor hopelijk minder vaak in rook op. Maar hoe zit het met zijn titelkansen?

Dit zijn nou precies die berichten die we liever niet willen lezen voorafgaand aan het F1-seizoen. Vorig jaar heette het bij Red Bull ‘we starten het jaar met een simpel concept, dat we flink verder kunnen ontwikkelen’. Vertaling: we hebben de zaken nog niet goed voor elkaar en hopen dat in de loop van het jaar goed te maken. Nu horen we een vergelijkbaar sentiment, maar dan van motoren-partner Renault.

De vooruitzichten voor de motor van dit jaar begonnen nog allemaal zo hoopvol. In oktober bracht Renault Sport chef Cyril Abiteboul nog naar buiten dat ze in Viry zouden werken aan een magische motormodus voor de kwalificaties, net zoals Mercedes en Ferrari die hebben. Maar in januari van dit jaar zwakte hij dat al af: naar zijn mening was zo’n modus eigenlijk niet meer haalbaar in de F1 anno 2018, daar het olieverbruik aan banden gelegd is en er nog maar drie krachtbronnen gebruikt mogen worden voor het hele seizoen. Ook Mercedes en Ferrari zullen naar inschatting van Cyril niet meer in staat zijn zo’n tijdelijke boost te faciliteren. Nou ja, dat zou wellicht kunnen kloppen…

Inmiddels horen we echter nog meer verontrustende berichten vanuit La Douce France. Abiteboul geeft aan dat Renault in de eerste races van 2018 niet het volle vermogen uit haar motoren zal peuren. Dit teneinde de betrouwbaarheid te bevorderen. Vorig jaar ploften er de nodige Renault krachtbronnen, onder andere in de rug van Max Verstappen. Dat wil het merk dit jaar voorkomen, mede omdat de tol die een kapotte motor eist volgens Abiteboul dit jaar nog hoger zal zijn dan vorig jaar vanwege de potentiële gridstraffen voor het gebruik van extra onderdelen.

If you come to the first race and you start to have reliability problems, then that is not just that race, it compromises the whole season. You cannot afford to do that. It is about setting the right baseline, having the right platform and building a plan for the season, trying in particular to synchronise development at the factory with the introduction of new engines because we are very limited. The fewer engines you have the more rigid you need to be in the implementation of performance. So the focus is very much on reliability.

Het doel voor Renault is nu om in Australië te starten met ongeveer dezelfde hoeveelheid power die ze bij de laatste race in Abu Dhabi al hadden. Voor Power Unit twee en drie zijn er wel flinke updates voorzien. Enfin, het klinkt allemaal teleurstellend conservatief gezien het feit dat Mercedes en Ferrari het hebben over het breken van de 1.000 pk grens. Zoals we in een vorig bericht al schreven, zien we liever een motor die vijf keer ploft en Max vijf overwinningen brengt, dan een motor waarmee MV33 elke race vijfde wordt. Maar wellicht gooit Renault ons, net als met de lancering van hun ‘nieuwe bolide’, zand in de ogen. Laten we dat in ieder geval hopen…