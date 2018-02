Deze 640 pk sterke leerbar sprint naar Genève

Herken jij de auto?

De Panamera Sport Turismo is een schot in de roos voor Porsche. Dat blijkt wel uit het feit dat de auto nipt de Alfa Romeo Stelvio achter zich liet en zodoende de opvolger werd van de Alfa Romeo Giulia als Autoblog auto van het jaar 2017. De combinatie van de Porsche-magie, de praktische bruikbaarheid en het iets minder lelijke uiterlijk dan dat van de vorige generatie Panamera, deed het kennelijk voor jullie. Of wellicht overtuigden de lovende woorden die @Casperh over had voor de auto nadat hij er een blokje om mee was gegaan (rijtest).

Het is dan ook een indrukwekkend ding, die Pana station. Maar het kan altijd nóg indrukwekkender. Daarvoor kan je bijvoorbeeld terecht bij TechArt. Zij voorzien de auto naar wens van een bodykit, dikke 22″ jetsers, extra vermogen en vooral ook veel leder. Het resultaat noemen ze de TechArt GrandGT en je kan ‘m zien in de gallery hierboven.

Mocht je geïnteresseerd zijn in de cijfertjes: TechArt pept de Panamera Turbo (zonder S E-hybrid goodies) op naar 640 pk en 900 Nm. Dat maakt de auto goed voor een sprintje van nul naar honderd in 3,4 seconden. Nog 8,3 seconden later knal je door de grens van de tweehonderd kilometer per uur. Maar eigenlijk is dat niet het interessantste aan de auto.

TechArt heeft namelijk speciaal zijn best gedaan op de bekleding van het interieur. Als je voor de GrandGT ‘Supreme’ gaat, krijg je namelijk extreem zacht en soepel leder dat op een puike manier bewerkt is. Hoewel wij leder in auto’s doorgaans namelijk als uitermate premium beschouwen, is de realiteit niet zelden dat de beesten waarvan de huiden afkomstig zijn onder erbarmelijke omstandigheden worden geslacht. Veelal gebeurt dat door lieden die ergens in Azië tot aan hun kniën in de chemicaliën staan. Het TechArt-leder is gelooid met groenten en bevat daarom geen Chroom(-VI). Super gezond en verantwoord dus. Voor extra swek heeft TechArt het spul ook nog met de hand voorzien van kekke stiksels. Affengeil!

Een in Racing Green gehuld exemplaar zal volgende maand te bewonderen zijn op de Autosalon van Genève.