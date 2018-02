Heeft Ferrari Marlboro reclame verstopt op de SF71H?

Cue de X-Files muziek...

Met enige verbazing constateerden we vorig jaar dat Philip Morris International (PMI), het moederbedrijf achter rookwaar-merk Marlboro, hun sponsordeal met Ferrari een vervolg heeft gegeven. Dat lijkt in eerste instantie raar te zijn, daar sigaretten-reclames in de F1 al enkele jaren volledig in de ban gedaan zijn. De laatste race waar de naam Marlboro nog daadwerkelijk prijkte op de Ferrari, was de Grand Prix van Bahrein in 2008.

Enkele business-savy reaguurders gaven in de comments echter een soort van plausibele verklaring voor de deal. Naar verluidt treedt PMI op als een tussenpersoon: het koopt de real estate op de bolides van Ferrari op om deze vervolgens door te verpatsen aan andere bedrijven. Zou wellicht kunnen, hoewel we ons afvragen of PMI daar niet alsnog wat verlies op maakt. Immers zou Ferrari er waarschijnlijk niet al teveel moeite mee hebben om op eigen kracht wat sponsors te strikken.

Enfin, inmiddels is er wat meer naar buiten gekomen over de deal. Even los van bovenstaande verhaal over het doorverkopen van sponsorruimte, zou PMI ook haar extreem gezonde E-sigaret IQOS willen aanprijzen bij het F1-publiek via de Ferrari. Dit in een poging de wereld rookvrij te maken en rokers over te laten stappen naar een gezonder alternatief. Juist ja.

Gelukkig weten de slimmeriken die zich plegen te bewegen op Reddit wel beter. Zij prikken recht door de snode plannen van Ferrari en Marlboro heen. Stiekem heeft Ferrari namelijk gewoon weer een subliminale advertentie in de livery van de nieuwe auto verwerkt, zoals ze dat eerder ook deden met de ‘barcode-livery’. Hier, kijk maar, op het vleugeltje dat op de motorkap prijkt staat onmiskenbaar het logo van Marlboro:

Illuminati confirmed.