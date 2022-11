BMW: “stop met nieuwe auto’s kopen en houd je oude”

BMW heeft weer een manier bedacht om goed te praten dat ze niet volledig EV willen gaan. Dit keer spelen ze het op de duurzaamheid van het houden van je oude BMW.

Tegenwoordig is kiezen voor een EV makkelijker dan voorheen, maar het is nog steeds een hoop wikken en wegen. Qua aanschaf zijn de meeste modellen nog duur(der dan benzinevarianten), maar in de totale berekening van kosten kan het weer makkelijk uit. De belangrijkste overweging, helemaal omdat het de hoofdreden is voor elektrische auto’s: kan het uit wat betreft milieu? De auto is uitstootvrij, maar het bouwproces dan? De keuze voor EV of benzine is in 2022 nog niet helemaal overduidelijk.

Door blijven rijden in je oude BMW

Er is een derde optie die ervoor zorgt dat het bouwproces van een EV dan wel benzineauto helemaal geen impact heeft. Dat laat de milieubaas van BMW, Monika Dernai, weten. Het is heel simpel: blijf lekker in je oude BMW rijden! Er hoeven natuurlijk minder nieuwe auto’s te komen wanneer oude auto’s het nog blijven volhouden. Een open deur is het natuurlijk wel een beetje, maar het is opvallend dat BMW ermee komt. Helemaal omdat de opperbaas Oliver Zipse erop blijft hameren dat volledig EV tegen een bepaalde tijd gevaarlijk is. Het lijkt erop dat BMW zo veel mogelijk redenen verzint om de toekomst te redden zonder EV te gaan. Voor de doorwinterde benzinehoofden onder ons wel een nobel streven.

“Refurbishen”

Dernai voegt er wel aan toe dat auto’s met een eeuwig leven niet bestaan, dus moet je wel dingen doen om de auto’s fris te houden. Zo zegt Dernai dat BMW met duurzame materialen nieuwe onderdelen voor het interieur kan bouwen. Is je stoel aan het slijten? Dan koop je een nieuwe die in je oude BMW past. Datzelfde zou kunnen werken voor motoronderdelen, want circulair is beter. Fijn in ieder geval dat BMW het licht heeft gezien.

Of, zet even je aluminiumfolie hoedje op: BMW probeert nieuwe auto’s expres zo lelijk te maken dat je ze links laat liggen en in je oude BMW door blijft rijden… (via AutoExpress)