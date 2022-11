Hyundai gaat keihard retro met een coupé uit de 70’s

Retro scoort. Kijk maar naar de VW New Beetle. Of de Citroen Pluriël, of de Chrysler PT Cruiser. Iedereen wil dat hebben natuurlijk. Dus Hyundai pikt even een graantje mee.

Het was 1974 en Hyundai stond -zeker in Europa- nog in de kinderschoenen. Wat is er dan slimmer dan een vermaarde Europese ontwerper aan te trekken om voor jou een automobiel te ontwerpen waar zelfs de Italianen een harde plasser van krijgen. En die vermaarde ontwerper werd gevonden hoor, Giorgetto Giugiaro.

Of je het oorspronkelijke model mooi vindt, is geheel ‘in the eye of the beholder’. Denk alleen wel dat het de jaren 70 waren en dat ze toen een iets andere smaak hadden. Maar aangezien beelden meer zeggen dan 1000 woorden, kijk je hieronder maar even.

Hier wil Hyundai een remake van maken

Ik vind de auto persoonlijk best geslaagd. Hij doet me een beetje denken aan de Renault 15, waar mijn moeder vroeger in reed. Maar Hyundai is blijkbaar nog altijd erg tevreden met het ontwerp, want ze willen het in een nieuw jasje gaan steken.

Beelden daarvan zijn er nog niet, enkel wat teasers die zowel de overeenkomsten als de verschillen moeten aantonen. En hadden we al gezegd dat beelden meer zeggen dan 1000 woorden? Nou, hier heb je ze weer.

Oud versus nieuw, wat denk jij?

Zo op het eerste gezicht is het helemaal niet lelijk wat Hyundai wil maken. Het is in elk geval geen crossover en dat is al een hele verademing. Wat de verdere plannen zijn met de nieuwe Pony -zo heette de ouwe en gaat de nieuwe ook heten- en of ze hem überhaupt in productie gaan nemen weet nog bijna niemand.

Maar wij hopen van wel. Is tenminste weer iets anders dan de eenheidsworst waar we tegenwoordig mee worden doodgegooid.