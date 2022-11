Wielkasten voor F1-auto’s in 2023?

De FIA schijnt al een tijdje bezig te zijn met wielkasten voor F1-auto’s, maar nu zouden we dit in 2023 al concreet kunnen zien.

Een bijnaam voor Formule-auto’s en bijvoorbeeld Indycars is ‘open wheelers’. Om de doodeenvoudige reden dat de wielen open zijn. Geen wielkasten of koetswerk rondom de wielen te bekennen. Dat heeft voordelen, denk maar aan gewicht. Het heeft ook nadelen en eentje daarvan wil de FIA nu gaan aanpakken.

Spray

Een nadeel is bijvoorbeeld dat wielkasten ook helpen met ‘rotzooi’ van de banden tegenhouden. Een goed voorbeeld daarvan is spray, oftewel hoe veel water er van de banden van een F1-auto afkomt. Dat is waarom regenraces zo bloedlink zijn: je voorganger verdwijnt op elke kleine afstand compleet in een nevel van zijn eigen bandenspray.

Wielkasten voor F1-auto’s

Een oplossing zou dus zijn om wielkasten toe te voegen aan F1-auto’s. Daar is de FIA al een tijdje mee bezig trouwens, maar altijd als een ludiek plannetje voor ergens in de toekomst. De meest recente datum voor de introductie was ‘ergens in 2024’. Nou is er een iets concretere en urgentere datum. We zouden ergens halverwege 2023 al iets kunnen gaan zien van wielkasten. The Race spreekt erover met het hoofd van de technische kant van de FIA, Nikolas Tombazis.

Optioneel

Tombazis zegt dat er in ieder geval hard gewerkt wordt aan het klaarmaken van een definitief design. Daarna moet er nog goedkeuring komen namens de teams. Het gaat echter om een design dat makkelijk aan de auto toegevoegd kan worden en daarna weer verwijderd kan worden. Het is dus niet zo dat F1-auto’s voor elke race klaargestoomd moet worden met wielkasten, enkel voor regenraces. Er moet sowieso voor het seizoen van 2024 een volledige versie zijn, in 2023 gaan we grotendeels een experimentele setup zien.

Spa 2021 voorkomen

Waarom wielkasten voor F1-auto’s eerder vroeger dan later mogen verschijnen lijkt duidelijk. Dit seizoen bijvoorbeeld, toen in Monaco de race eindigde met een tijdslimiet omdat er dankzij regen niet geracet kon worden. Suzuka dit jaar was dankzij hemeltranen ook niet ideaal. De hoofdreden voor de acceleratie is natuurlijk Spa, maar dan vorig jaar. Toen heeft het de hele zondag dusdanig geregend dat toeschouwers enkel hebben mogen genieten van een polonaise achter de safety car en zijn er halve punten uitgedeeld omdat er gewoonweg niet geracet is. En nee, wielkasten voor F1-auto’s voorkomen geen regen, maar met minder spray is het een stuk minder gevaarlijk en onoverzichtelijk om het tempo een beetje op te voeren.

Open wheelers worden dus ietsje minder open wheel, maar het is voor de veiligheid. Een interessante ontwikkeling.