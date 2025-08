Helaas: Fremantle Highway BMW’s moeten alsnog de shredder in

Dat heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld.

Vorige week was het precies twee jaar geleden dat de Fremantle Highway in lichterlaaie stond. Dit hoofdstuk is echter nog steeds niet afgesloten, want nog altijd woedt er een juridische strijd over de BMW’s die aan boord waren van het schip. Gisteren is er een uitspraak gedaan door de rechter.

€5 miljoen

Eerst even een kleine recap. Niet alle auto’s aan boord van de Fremantle Highway gingen in vlammen op. Er kwam een partij van 260 BMW’s ogenschijnlijk intact aan wal. Rotterdamse ondernemers zagen een kans en kochten deze gloednieuwe auto’s op voor een totaalbedrag van €5 miljoen.

De ondernemers dachten dikke winst te maken, maar BMW gooide eh… roet in het eten. Volgens BMW zijn de auto’s niet meer veilig en daarom staken ze via een kort geding een stokje voor de verkoop. De auto’s waren weliswaar geen eigendom meer van BMW, maar ze konden dit eisen op grond van het merkrecht.

Uitspraak

Na een hoop juridisch getouwtrek heeft de rechtbank in Den Haag nu een uitspraak gedaan: de auto’s moeten toch echt gesloopt worden. Volgens de rechter kunnen verborgen gebreken niet uitgesloten worden. Daarmee krijgt BMW dus hun zin.

Uiteraard zijn de Rotterdamse ondernemers het totaal niet eens met deze uitspraak. Des te meer omdat vorige maand aan het licht kwam dat een Alpina van de Fremantle Highway doodleuk in de showroom stond bij de Japanse importeur. Hier heeft BMW opeens geen moeite mee, terwijl de auto in kwestie naast de andere BMW’s stond.

Hoger beroep

“De situatie is ontluisterend,” aldus de advocaat van de Rotterdamers. “BMW heeft de rechtbank niet op de hoogte gebracht van het bestaan van deze voertuigen in eigen showrooms, terwijl zij daarvan wist. Daarmee is de waarheidsvinding ernstig geschonden.” De ondernemers leggen zich dan ook niet neer bij de uitspraak en gaan in hoger beroep. Wordt vervolgd…

Foto credit: Jan R. Ubels