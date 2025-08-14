Koop deze niet zo fabrieksnieuwe Aventador op Marktplaats

Hm, wat zou er met deze auto gebeurd zijn…?

Het is misschien wel de bekendste crash van de afgelopen jaren: ene Rick van S. die zijn Aventador aan gruzelementen reed op de A28. Hij reed keurig netjes 100 km/u, maar kreeg wel 1,5 jaar rijontzegging en een taakstraf van 120 uur. En zijn Aventador lag volledig in puin.

Helaas is Rick er niet in geslaagd om zijn Lambo weer fabrieksnieuw te maken, want het wrak wordt nu te koop aangeboden. Op de foto’s kunnen we beter dan ooit de schade bekijken. Omdat de auto aan het tollen is geweest, is zowel de voor- als de achterkant zwaar gehavend. En dat alles door een crash met 100 km/u, onbegrijpelijk.

Het is lastig te zien door het ontbreken van de bumpers, maar het gaat hier om een Aventador S. Dat is dus de facelift van de Aventador, met 740 pk in plaats van 700 pk. De S kreeg ook vierwielsturing en een aangepast onderstel. Maar ja, daar heb je allemaal niet zoveel aan op dit moment.

Rick weet het toch weer mooi te verkopen, want hij spreekt van “een stukje Nederlandse autogeschiedenis.” Volgens advertentie kun je er nog meerdere kanten mee op: als donorauto voor onderdelen, of als basis voor een volledig restauratieproject. Fabrieksnieuw maken dus. Maar dat zag Rick zelf niet zitten.

Wat kost dit stukje autogeschiedenis dan? Rick vraagt er €59.950 voor op Marktplaats. Dat vinden we helaas nèt iets te duur. Anders was dit leuke decoratie geweest voor de Autoblog-redactie.