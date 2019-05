BMW verwoest na lancering op de A16

Het blijft oppassen met hobbeltjes op de weg.

Een bijzonder ongeval vond gisteren plaats op de A16 in de de richting van Breda. Ter hoogte van het knooppunt Ridderkerk verloor de bestuurder (m/v) van een BMW 4 Serie Cabrio de macht over het stuur, met een wel heel bizar resultaat.

Op dit moment is nog niets officieels bekend over de snelheid van de gecrashte auto, maar gezien de omstandigheden kan dit bijna niet met 100 km/u gegaan zijn. De BMW kwam uit de bocht op het stuk snelweg en gezien de bandensporen ging het daarna of even daarvoor mis. Onder het viaduct in de bocht zit een hobbel op de weg. Met een hogere snelheid kan het in combinatie met de hobbel eenvoudig zijn dat de auto in de slip is geraakt. De 4 Serie schoot door de geleiderail en ging met de heuvel mee omhoog. Vervolgens maakte de auto een klapper tegen een talud, viel naar beneden en kwam op het wegdek onder het viaduct tot stilstand. Een crash van jewelste.

De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en het stuk snelweg werd uren afgesloten voor het verkeer. Een traumahelikopter werd opgeroepen en landde op de oprit van het knooppunt. Over de aard van de verwondingen van de inzittenden is niets bekend. Wel is duidelijk dat de inzittenden werden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Zoals gebruikelijk met dit soort incidenten zal de politie onderzoek doen naar de toedracht. Op het moment van de crash reden er geen andere auto’s in de directe omgeving van de BMW. Hierdoor bleef het bij een eenzijdig ongeval.

Eenzijdig ongeval op de #A16 R 24,7x knp. ridderster Voertuig is door de geleiderail gelanceerd en via het talud tegen het viaduct geklapt. Inzittenden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De weg naar #Ridderkerk is de komende urendicht. pic.twitter.com/EVaHdXhlHi — Weginsp. Michael (@WIS_Mike) May 26, 2019

Fotocredit: Weginsp. Michael (WIS_Mike) op Twitter. Met dank aan @2wheeler voor de tip!