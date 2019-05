Officieel: FCA stelt fusie voor met Renault

Het betreft een fifty fifty deal.

Dit weekend gingen er geruchten rond over een mogelijke samenwerking tussen Renault en FCA. Vanmorgen brachten zowel FCA als Renault het nieuws naar buiten. FCA stelt een fusie voor met Renault om zo één van de grootste autoconcerns ter wereld te worden. De Fransen laten weten het voorstel te hebben ontvangen.

FCA spreekt over een eerlijke verdeling tussen beide partijen. 50 procent van de aandelen moet bij FCA terechtkomen en 50 procent bij Groupe Renault. Mocht de fusie inderdaad plaatsvinden dan hebben we hier te maken met het derde grootste autoconcern ter wereld. Beide autogroepen zijn samen verantwoordelijk voor 8,7 miljoen autoverkopen. Renault heeft een alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors. Het voorstel van FCA komt precies op een moment dat zaken binnen deze alliantie op scherp staan naar aanleiding van alle ontwikkelingen met betrekking tot Nissan-topman Carlos Ghosn.

Volgens FCA zou de samensmelting kunnen leiden tot een stroomversnelling qua technische ontwikkelingen op het gebiede van elektrische en autonome auto’s. Mochten de partijen fuseren, dan is er een belofte dat er geen fabrieken gaan sluiten naar aanleiding van de beslissing. Daarnaast spreekt FCA van een zeer breed portfolio. Een merk als Dacia richt zich op de onderkant van de markt, vooral in Zuid-Amerika, terwijl een merk als Maserati zich juist op het luxere segment focust.

De top van Renault komt nog deze ochtend bijeen om te praten over de fusie. De Fransen hopen later vandaag te pers in te lichten wat er is besproken tijdens deze meeting.

The proposed combination would create a global automaker, preeminent in terms of revenue, volumes, profitability and technology, benefitting the companies’ respective shareholders and stakeholders. The combined business would sell approximately 8.7 million vehicles annually, would be a world leader in EV technologies, premium brands, SUVs, pickup trucks and light commercial vehicles and would have a broader and more balanced global presence than either company on a standalone basis. -FCA