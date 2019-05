De internationale media over acties van Max in Monaco

Monaco was zowaar vermakelijk om te kijken gisteren. Mede met dank aan het schouwspel dat Max Verstappen en Lewis Hamilton de kijker gaven.

De Grand Prix van Monaco gisteren was interessant te noemen. We zien niet zo vaak dat Hamilton een hijgende tegenstander in zijn nek heeft tijdens een race. Die hijgende nek was niemand minder dan Max Verstappen, die dolgraag de Mercedes wilde passeren. Helaas staat Monaco ook bekend om zijn vrijwel onmogelijke inhaalmogelijkheden en dus kon Verstappen niets anders doen dan duwen en druk uitoefenen op de wereldkampioen. De acties van de Nederland bleven niet onopgemerkt. Wat eigenlijk de thuisrace van Leclerc moest worden, werd een nek-aan-nek race tussen Hamilton en Verstappen. De Limburger werd dan ook uitgeroepen tot Driver of the Day en internationale media hadden zeker wat te zeggen over de race van gisteren.

Auto, Motor und Sport

Max Verstappen zat voor een groot gedeelte van de race in de buurt van Hamilton. Met nog twee ronden te gaan probeerde hij toe te slaan, maar zonder succes. De Nederlander reed op harde banden en eindigde met slechts 0,5 sec afstand op zijn voorligger. Met een penalty van vijf seconden eindigde hij op de vierde plaats.

Gazetta dello Sport

Hamilton reed een fantastische race door 66 ronden zijn medium banden in leven te houden. 66 ronden met een dreigende Max Verstappen achter hem op banden die veel langer mee zouden gaan. De Mercedes werd minder en minder stabiel, maar wist tot het einde vol te houden. Ondanks de penalty in het achterhoofd viel Verstappen zijn voorligger aan. Met zijn actie in de 75ste ronde raakte hij Lewis even aan. Uiteindelijk wist Hamilton hem voor te blijven.

Sky Sports F1

Tot het einde was het Verstappen die het Hamilton nog moeilijk wist te maken. Hij eindigde de race op de tweede plaats, maar had te maken te maken met een vijf seconden penalty wegens een aanrijding met Bottas. Vettel eindigde daarom als tweede. Echter wist de Ferrari-rijder Hamilton nooit in problemen te brengen wat Verstappen wel voor elkaar kreeg.

BBC

De BBC omschrijft het als een nagelbijtende race. Wellicht wat overdreven, gezien de penalty van Max en het feit dat we het over Monaco hebben. Toch spreken de Britten van absolute spanning tussen Hamilton en Verstappen. Hamilton, die over de radio klaagde over de banden en zijn auto met een naderende Verstappen achter hem. Na de mislukte inhaalpoging van Max op de Mercedes-rijder wist Hamilton de laatste twee ronden goed uit te rijden en zo de winst binnen te halen.

ESPN

Lewis wist een indrukwekkende aanval van Max Verstappen van zich af te slaan en zo zijn voorsprong in het kampioenschap te vergroten. De fouten van Mercedes maakte het tot een spannende race. De wedstrijd liep uit op een thriller tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Verstappen die Hamilton teisterde in de straten van Monaco.

L’Equipe

Een agressieve Max Verstappen bracht Lewis Hamilton naar zijn limiet. Zonder succes, want de Nederlander wist de leider van de race niet in te halen. Zijn laatste poging resulteerde zelfs in een kleine aanvaring, waardoor misschien zelfs Ferrari-rijder Sebastian Vettel er met de winst vandoor kon gaan.

Le Figaro

Hamilton wist te winnen in Monaco, maar het werd geen 1-2 voor Mercedes. Verstappen trok alles uit de kast om voor de Brit te komen. Dan is er opeens contact. Verstappen stelt zijn remactie uit in een poging Hamilton in te halen. Die mislukt en Verstappen keert terug naar zijn aanvalspositie om verdere schade te voorkomen. Hamilton weet het uit te houden en wint de race.

Fotocredit: verstappen.nl