BMW viert tienjarig bestaan met een basismodel

Voor de viering van een mijlpaal kon er nét een BMW 320i af om een speciale editie op te baseren.

320i, vroegâh betekende dat het begin van de reeks zescilinders. En dan was de 320i misschien de minst krachtige, maar een zescilinder is een zescilinder. Tegenwoordig betekent 320i dat je precies in het midden van het viercilinder-territorium zit met een 184 pk sterke turbomotor. De 318i eronder met 156 pk en zelfs de 330i erboven met 258 pk, allemaal op basis van de B48 viercilinder.

Basismodel

En dan zijn er zelfs markten waar die 318i niet bestaat en de BMW 320i de minst dikke keuze is. Zoals in Brazilië. Da’s relevant, want BMW viert daar een feestje. De Braziliaanse fabriek in Araquari bestaat namelijk tien jaar. In deze fabriek worden de X1, X3, X5 en 3 Serie voor de plaatselijke (Zuid-Amerikaanse) markt in elkaar geschroefd. BMW zette deze fabriek in 2014 neer en de lopende band is aangezet om de voor Brazilië kersverse 3 Serie G20 LCI te gaan bouwen. Die begint dus mooi met een speciale editie.

En die is dus op basis van… de BMW 320i. Er is niks mis met een 320i, begrijp ons niet verkeerd, maar de 330e en zelfs de M3 wordt ook verkocht in Brazilië. Voor een belangrijke viering wellicht een beetje spartaans. Maar goed, dat is de keuze die gemaakt is.

10th Anniversary Edition

De speciale editie luistert naar de volledige naam ‘BMW 320i M Sport 10th Anniversary Edition’. Uiteraard rolt deze van de band in de Braziliaanse fabriek die het feestje viert. Het is zoals wel vaker eigenlijk gewoon een auto waar de speciale aankleding al voor je geselecteerd is, zodat je het niet zelf hoeft te doen.

Op zich zijn er goede keuzes gemaakt. Het M Sport-pakket, maar ook de M Sport-velgen en zelfs een lipspoiler achterop. Binnenin gaat het feestje verder met bruine lederen stoelen: noice. Eigenlijk is alles aanwezig, behalve een dikkere motor. Ach, je overleeft het ook wel met zo’n 320i. Uniek voor deze editie zijn een badge met de 10th Anniversary-tekst erop en een exclusieve hoes voor je sleutel. Wow.

De BMW 320i Anniversary Edition wordt gebouwd in een oplage van 100 stuks: 50 exemplaren in Alpine White en 50 exemplaren in Sapphire Black. De editie kost 412.950 Braziliaanse real, net iets meer dan 69.000 euro.