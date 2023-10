BMW gaat geen unieke EV designs uitbrengen

Als je nog benzine wil stoken, wordt je niet benadeeld met design-liflafjes, zo belooft de hoofdontwerper van BMW.

Voor doorwinterde benzine-drinkende petrolheads is de huidige automarkt qua design een wat moeilijke. Want alles wat een autofabrikant uitbrengt dat gloednieuw en het promoten waard is, is elektrisch. Een benzine-Kia EV6 met de motor van een Kona N zou ons wel wat lijken, maar dat doet Kia niet. Logisch, want als het lijnenspel al verleidelijk genoeg is, is de stap naar elektrisch even verleidelijk en verkoopt Kia (of elk ander merk) meer EV’s.

Onderscheid

Als je wel de meest gelikte designs wil zonder direct elektrisch te gaan, dan moet je bij BMW zijn. Designbaas Domagoj Dukec legt uit dat BMW geen unieke designs gaat maken voor hun EV’s. In het verleden hebben ze dat wel geprobeerd met de i3, i8 en bijvoorbeeld de iX. Die auto’s waren volgens Dukec bedoeld om nieuwe klanten naar BMW te trekken, en dan is een uniek en gelikt design een goed verkooppunt. En de iX was een unieke showcase voor alle grensverleggende features die nu terugkomen in meer ‘mainstream’ modellen zoals de i7.

Dezelfde designs

BMW vaart vanaf nu verder op de koers die de iX3, i4, i5 en i7 al hebben ingezet. Die zijn volledig elektrisch, maar een benzine X3, 4- 5- of 7 Serie met exact hetzelfde uiterlijk is er ook. Dukec zegt dat ze hiervoor hebben gekozen omdat men soms ‘gedwongen’ wordt om wel of niet voor EV te kiezen door bijvoorbeeld de infrastructuur of overheidsstrategieën. Voor zowel benzine- als EV-rijders moet daarom dezelfde BMW-ervaring klaarstaan.

Neue Klasse

En de Neue Klasse dan? BMW beloofde dat dit een gespecialiseerde EV gaat worden in het 3 Serie segment. Dukec gooit daar een hele hoop marketingtermen bovenop, maar het komt erop neer dat de Neue Klasse enkel een schets is voor de aankomende designtaal en daar wordt nog verder op ontwikkeld. Daarbij bevestigt hij ook dat de productieversie van de Neue Klasse, waarschijnlijk de aankomende BMW i3, ook met benzinemotor beschikbaar komt en exact hetzelfde design heeft.

Geen onderscheid op basis van aandrijflijn dus bij BMW. Elk design voor elke BMW, dat klinkt goed. (via CarExpert)