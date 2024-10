Lotus onthult stilletjes een derde versie van de Emira

Je had bij de Lotus Emira al de keuze tussen de AMG viercilinder en de Toyota V6. Er is nu een derde keuze en die werd zonder al te veel bombarie aangekondigd.

Het is drie jaar geleden dat Lotus met de Emira op de proppen kwam, naast de Evija de eerste auto van het gloednieuwe Lotus. Waar de Evija eigenlijk maar weinig met het oude Lotus te maken heeft, weet de Emira nog een goede portie oude Lotus in het nieuw te stoppen. Het voelt meer als een Evora-opvolger dan een Elise-opvolger, maar het is nog steeds een relatief lichte auto met een heerlijke motor.

Motorkeuzes

Je hebt qua motoren twee keuzes. De ene is voor Lotus-standaarden gesneden koek. Dat gaat namelijk om een 3.5 liter grote V6 van Toyota, het blok dat ook al in de Exige en Evora lag. Deze levert ook nog eens 405 pk. Wie toch een beetje de spirit van de Elise wil terugvinden in de Emira kan kiezen voor het model dat Lotus ‘Emira Turbo’ noemt. Dan krijg je een turbo-aangedreven viercilinder van AMG, het blok dat je kent uit de AMG 45-serie. Iets minder pk, 366 stuks, maar wel iets vriendelijker voor de belastingklasse waar de Emira in belandt. Qua gewicht scheelt het overigens echt helemaal niks: 1.446 kg voor de Turbo en 1.458 kg voor de V6.

Lotus Emira Turbo SE

De Emira liep wat vertraging op, maar blijft een drie jaar oud model. Lotus onthulde daarom een nieuwe variant van de Emira. Deze noemt het Britse merk de ‘Turbo SE’. Geen zorgen, de E staat niet voor elektrisch, het is een historische naam. SE betekende bij oude Lotussen ‘Special Equipment’. Kort door de bocht is het een nieuwe variant van de AMG viercilinder.

Grappig genoeg zou je daarom verwachten dat de Turbo SE precies tussen de Turbo en V6 komt te zitten, wat op zich zo is. Qua specs ligt het iets anders:

Emira Turbo Emira Turbo SE Emira V6 Motor 2.0 liter AMG viercilinder, turbo 2.0 liter AMG viercilinder, turbo 3.5 liter Toyota V6, compressor Vermogen 366 pk / 430 Nm 407 pk / 480 Nm 405 pk / 430 Nm Acceleratie 0-100 in 4,4 sec. 0-100 in 4,0 sec. 0-100 in 4,2 sec. Topsnelheid 290 km/u 308 km/u 290 km/u

Jawel, de Turbo SE is op elk vlak de snelste en krachtigste Emira. De verschillen zijn marginaal en voor de beleving is die V6 wel echt geniaal, maar het wordt zo wel een serieus snelle viercilinder sportauto. Voor de cijfernerds weer een mooie manier om Lotus een oppepper te geven qua performance.

Als dikste performance-variant is de Lotus Emira Turbo SE ook standaard uitgerust met two-tone lak, speciale velgen, rode remmen en alcantara hemeltje. Genoeg Special Equipment dus.