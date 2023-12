BMW en Puma eren heerlijk foute retro-racer

BMW en Puma werken wel vaker samen. Ditmaal zetten ze een oude retro-racer in het zonnetje.

De feestdagen komen er weer aan. Dat betekent dat autofabrikanten weer de meest vergezochte artikelen gaan aanbieden voor de merk-enthousiasteling. Want laten we eerlijk zijn, je leven is niet compleet zonder Renault Captur Sjaal, Opel mokkenset of Mitsubishi-onderbroek.

BMW en Puma begrijpen dit als geen ander. Je kan bij Puma prima sportschoenen krijgen, maar ze hebben ook een complete ///M-collectie. Daarmee steun je alle mensen die 4-7 mille per auto uitgeven aan een sportpakketje, lijkt ons.

Samenwerking BMW en Puma

In de meeste gevallen is het vrij eenvoudig: lichtblauw, violet en rood naast elkaar. Net als de grille van jouw M3 GTS uitgevoerde en gechipte 320i. Op zich prima, maar het kan natuurlijk veel cooler. Dat doet Puma met de nieuwe collectie die Roy Lichtenstein in het zonnetje moet zetten.

Puma viert de 100e verjaardag van deze kunstenaar die destijds betrokken was bij het Art Car project van BMW. In dit geval gaat het specifiek om de 320i Turbo Art Car waarmee BMW meedeed aan de 24 uur van Le Mans.

Die raceauto van BMW was destijds al goed voor dik 300 pk. Nu heb je jouw 320i ook gechipt naar 300 pk, maar in tegenstelling tot jouw auto smolten de zuigers van deze 320i racer niet bij die vermogens. Na 24 uur vol blaffen op Le Mans won de 320i Turbo Art Car in zijn klasse:

GABBER!

Je kan nu bij Puma kleding krijgen met opdrukken die rechtstreeks van de 320i Art Car lijken te komen. Het is goed dat ze het er bij zeggen, want het doet ons een beetje denken aan de Cavello- en Australian-trainingpakken waar kaalgeschoren Nederlanders mee rond liepen in de jaren ’90. Ja, dat deden mensen toen op vrijwillige basis.

De prijzen zijn overigens heel erg redelijk, varierend van 50 tot 200 ‘eckermen’. Het is een cool initiatief waar Lichtenstein zelf niet beter van zal worden, want hij is al sinds 1997 niet meer onder ons.

Meer lezen? Check hier een overzicht met ALLE 19 Art Cars van BMW!