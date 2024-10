Dit had de Bugatti Chiron geweest kunnen zijn

Bugatti doet een boekje open wat betreft vergeten modellen die het daglicht niet hebben gezien, waaronder twaalf(!) kleimodellen die een kans maakten om in productie te gaan als de Chiron.

Er zijn weken dat Bugatti bijster weinig te melden heeft. Deze week is niet zo’n week. Bugatti is op de historische tour vanwege de Tourbillon. Allerlei boekjes worden open gedaan wat betreft de historie van het merk en extra technische details over de nieuwste Bugatti-hypercar.

Afgewezen Bugatti Chiron-ontwerpen

Afgelopen maandag kwam bijvoorbeeld ineens een mysterieuze Bugatti aan het licht, waarvan door de timing wordt vermoed dat het een afgewezen ontwerp is voor de Tourbillon. Nu komt Bugatti met nog een reeks afgewezen Chiron-ontwerpen. Gepresenteerd als kleimodellen in de schaal 1:4. Al deze auto’s hebben dus het daglicht nooit gezien en al deze ontwerpen moesten het onderspit delven ten opzichte van de Chiron die we wél te zien kregen. Let wel: al deze kleimodellen komen uit 2008, toen de Veyron nog volop gebouwd werd en de opvolger relatief nog verre toekomstmuziek was.

Zoals je ziet zijn het niet minder dan twaalf(!) afgewezen modellen die de rol van de Bugatti Chiron moesten vervullen. Het plaatje is wat klein, maar we hebben de foto’s even vergroot voor je.

Let wel dat het ‘winnende’ ontwerp hier waarschijnlijk nog niet eens een gedachte was in het hoofd van de designers. We zien bijvoorbeeld best een aantal ontwerpen waarvan elementen het wel tot het eindproduct hebben geschopt. Ook lijkt de notoir ’tegenvallende’ achterkant van de Chiron wel één van de mindere keuzes te zijn als je ziet wat sommige modellen daar als oplossing voor hadden.

Type 35 Homage

Bugatti deelt ook nog een handjevol andere concepts die het daglicht nooit hebben gezien. Check bijvoorbeeld deze T35 Homage uit 2018, ontworpen door Walter de’Silva en uiteraard geïnspireerd op de legendarische Bugatti Type 35C. Helaas geeft Bugatti niet al te veel context bij deze modellen op hun website, daarover later meer.

T35 Racing Vision

De Type 35C heeft op meerdere manieren een rol gespeeld voor het moderne Bugatti. Zo wilde het merk in 2015 kijken naar een raceauto die geïnspireerd was op de T35. Het geheel doet nog het meest denken aan de Red Bull X2010, nog zo’n bizar ontwerp. Het geheel doet ons niet echt denken aan de Type 35, en ook niet aan bijvoorbeeld de Bolide. Maar het laat wel zien dat het idee van een circuit-Bugatti al een tijdje leeft.

Vision Gran Turismo

Net voor de Chiron was er ook nog een auto die een perfecte proloog bleek voor de Chiron, de Vision Gran Turismo uit 2014. Als een geflipte Bugatti-racer voor de game Gran Turismo nog best een gaaf ding, maar niet echt realistisch. In dat licht is een nog minder op de Chiron-lijkende raceauto geen goed idee, maar dat was het initiële idee. Het doet wat denken aan een auto als de Aston Martin Valkyrie, maar echt veel Bugatti is er niet in te herkennen.

Atlantic 2-door study

En uit 2008 was er ook nog deze tweedeurs GT die een ode moest zijn aan de Bugatti Type 57 SC Atlantic. Deze is helaas niet verder gekomen dan een schets, want het ziet er erg bijzonder uit. Uiteraard zou deze auto de motor voorin krijgen en dat zou voor Bugatti betekenen dat ze een heel nieuw platform moesten ontwikkelen. Vandaar dat concepten als deze, de 16C Galibier en de latere Atlantic Concept niks geworden zijn.

Seminar

Een interessant inkijkje in de wereld van Bugatti en je kan er nog veel meer over te weten komen. Designchef van Bugatti Achim Anscheidt komt namelijk op 8 en 9 november een seminar geven over al deze designs en meer in het Nationales Automuseum The Loh Collection in Duitsland. Een museum dat ook zonder dit Bugatti-seminar overigens de moeite waard lijkt te zijn.