BMW wil dat importtarieven niet meer voor hun gelden

BMW zit met Brussel aan tafel om gestandaardiseerde importtarieven te omzeilen, maar dan legaal.

Het wordt een steeds groter vraagstuk: hoe gaan we China op afstand houden en belangrijker: lukt dat nog wel? Eigenlijk is het omgekeerd, natuurlijk. Eén van de redenen dat Chinese auto’s aanslaan in Europa is omdat ze kwaliteit voor het geld leveren. Europese merken moeten dus bijspringen en dat loopt niet altijd even lekker.

Importtarieven

Er wordt echter vanuit de EU door een recente verandering onder meer gekozen voor China op afstand houden. Natuurlijk door de simpelste manier om dat te doen: importtarieven. Hoe veel procent er bovenop de prijs van de auto komt ligt aan verschillende factoren, waarover we uiteraard eerder schreven. Je raakt met deze tarieven de Chinese merken, maar je treft ook Europese merken die hun auto’s in China bouwen. Uiteraard is dat ook het doel, om productie meer naar Europa te halen.

BMW krijgt importtarieven op MINI

Dat levert een probleem op bij BMW, want de elektrische MINI Cooper en Aceman worden in China gebouwd. BMW heeft een joint venture met Great Wall Motors om in de Spotlight Automotive-fabriek in Zhangjiagang de MINI’s te bouwen. Dat levert een importtarief van 20,7 procent op voor de MINI’s, bovenop een reeds bestaande importheffing van 10 procent voor auto’s buiten de EU gebouwd. In totaal dus ruim 30 procent bovenop de prijs van elke gebouwde MINI.

BMW is nu in gesprek met Brussel om de importtarieven op de modellen van MINI te ‘ontwijken’. Daarover bericht Handelsblatt. Die gesprekken zijn in volle gang en benaderen een akkoord, zo melden bronnen dichtbij het vuur aan de Duitse krant. Dat zou betekenen dat er een uitzondering gemaakt moet worden specifiek voor deze twee modellen, zodat BMW vrijuit gaat.

Gaat het lukken?

Het klinkt wellicht allemaal wat vergezocht en tot op zekere hoogte kan je denken: als BMW geen importtarieven meer wil krijgen, bouw je auto’s dan in Europa. Toch is het al eerder gelukt om importtarieven te ‘omzeilen’ als Europees automerk. Volkswagen zat in hetzelfde schuitje met de Cupra Tavascan die in China wordt gebouwd. Sinds begin dit jaar hoeft Volkswagen niet meer de volle mep te betalen maar is er een nieuw percentage onderhandeld met Brussel. Dit betekent wel dat de aantallen beperkt worden en dat Volkswagen investeert in EV-projecten binnen de EU. In ruil voor goedkopere Tavascans op zich een goede deal.

BMW ambieert eenzelfde behandeling wat betreft importtarieven. Dat de EU er dus nog wel wat aan heeft, maar niet de hele fabriek van de elektrische modellen naar hier moet verhuizen.