BMW gaat zelf bloeden voor strenge importtarieven

In eerste instantie vangt BMW zelf de klappen op als de strenge importtarieven komen.

Op autogebied voelen we weinig pijn in Europa van de door Trump opgelegde importtarieven. Aan de andere kant van de plas kan dat voor liefhebbers van onder andere BMW’s heel anders uitpakken. Wie overwoog een nieuwe 2 Serie Coupé, M2 of 3 Serie te kopen kan maar snel de knoop doorhakken.

Donald Trump raakt de auto-industrie aldaar met opgelegde importtarieven voor Canada en Mexico. Onder andere BMW is het haasje, met een fabriek in Mexico waar de 2 Serie Coupé, M2 en 3 Serie van de band rollen. De Duitse autofabrikant heeft volgens The Wallstreet Journal besloten zelf de klappen op te vangen. Tijdelijk.

BMW importtarieven

Tot en met mei 2025 worden de importtarieven niet meegenomen in de prijzen van de getroffen BMW-modellen. Een prijsverhoging van maar liefst 25 procent blijft uit, voor nu. BMW vangt de klappen op tot mei van dit jaar. De Duitse autofabrikant heeft nog geen plan voor de periode daarna.

BMW kijkt de kat uit de boom en dat is niet zo gek. Donald Trump kennende kan hij over een maand weer alle opgelegde tarieven terugdraaien. Je weet het niet met deze president en dat is ook voor bedrijven frustrerend.

Het is fijn dat Amerikaanse consumenten niet getroffen worden door deze importtarieven, maar de rekening komt nu wel bij BMW te liggen. Ze draaien op voor de kosten van elke verkochte 2 Serie Coupé, M2 of 3 Serie die naar Amerika komt. Dat kan behoorlijk oplopen.

De fabriek van BMW staat in San Luis Potosí. Deze draait sinds april 2019 en er werden zo’n 3.700 mensen. Ongeveer 10 procent van de Amerikaanse BMW-verkopen zijn auto’s afkomstig uit deze Mexicaanse fabriek.

Als de handelsoorlog aanhoudt betekent dat een BMW 3 Serie na 1 mei meer dan 11.000 dollar duurder gaat worden. Het is afwachten of dit daadwerkelijk gaat gebeuren.