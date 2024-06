Breek: dikke vette importtarieven voor Chinese auto’s

Brussel heeft besloten, er komen flinke importtarieven op Chinese auto’s,

Om te voorkomen dat de Chinese fabrikanten de Europese automarkt overnemen heeft Brussel -zoals verwacht- ingegrepen. Door subsidies vanuit de Chinese overheid kunnen auto’s uit het Aziatische land voor competitieve prijzen aangeboden worden in Europa. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen heeft de Europese Commissie de teugels aangetrokken.

Vanaf 1 juli 2024 krijgen in China geproduceerde auto’s te maken met importtarieven van maximaal 25 procent. De Chinese merken kunnen de importtarieven omzeilen door de auto’s hier in Europa te bouwen. Diverse merken, zoals BYD, onderzoeken al een tijdje deze mogelijkheid. De beslissing van de Europese Commissie zat er al aan te komen. BYD gaat ook daadwerkelijk fabrieken in Europa bouwen.

Het huidige importtarief bedraagt 10 procent. Met een verhoging van 150 procent gaat Brussel de Chinese staatssubsidie tegen. De Europese Commissie gaat nog niet zo ver als de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Joe Biden wil de importtarieven voor Chinese auto’s verhogen naar 100 procent. Je zou bijna denken dat er verkiezingen aan zitten te komen in de VS. Bijna hè.

Wat gaat China doen?

China kennende zal deze beslissing van de Europese Commissie niet onbeantwoord blijven. De verwachting is dat het land op zijn beurt met dikke importtarieven van eveneens 25 procent komt voor auto’s uit Europa en de Verenigde Staten.

Dat is slecht nieuws voor merken zoals Porsche en BMW. China behoort tot één van de belangrijkste afzetmarkten voor deze merken. Dit politieke spelletje met betrekking tot de importtarieven kan daardoor slecht uitpakken voor Europese automerken.

Via Financial Times