Knappe broertje Volkswagen ID.3 gaat binnenkort op de schop

Een verrassend populair broertje van de Volkswagen ID.3 wordt binnenkort vernieuwd.

De Volkswagen ID.3 was een flinke ommezwaai voor het Duitse merk. Een baanbrekend elektrisch platform met dito styling en interieur. Mooi of lelijk laten we even in het midden, maar het was wel even wennen. Mocht de Volkswagen ID.3 nou een klein beetje te saai c.q. zakelijk zijn, dan is er al een tijdje een oplossing binnen VAG.

Cupra Born

Twee jaar na de Volkswagen ID.3 kwam Cupra namelijk met de Born. Die begon zijn leven in 2019 als een concept voor SEAT, maar het werd in 2021 toch geschikter geacht als een elektrische middenklasser voor Cupra. De styling bleef vrijwel identiek aan het concept voor SEAT, maar dan met Cupra-logo’s en de koperen details uit de huisstijl van het zustermerk.

De Born legde (en legt) Cupra geen windeieren. Het is één van de auto’s die ervoor zorgde dat Cupra al een miljoen auto’s in elkaar wist te schroeven. In Nederland zijn er meer Borns verkocht dan alle andere Cupra’s bij elkaar. Vorig jaar was niet het beste jaar van de EV, maar de verkoopcijfers bleven gelijk aan de voorgaande twee jaren. Kortom: het gaat goed, maar het model begint inmiddels een beetje zijn streken te verliezen. Een facelift kan de Cupra Born goed gebruiken.

Facelift Cupra Born

Daar gaat vanaf maart verandering in komen. Cupra gaat dan de nieuwe Born onthullen, tenminste, een facelift. Voor zover bekend betreft het een vernieuwing die wat doet denken aan de facelift die de Cupra Formentor onlangs ontving. Cupra gaat de Born bijvoorbeeld de achterlichten geven met de drie driehoeken per kant, met een lichtgevend logo ertussen. Ook belooft Cupra een vernieuwd interieur met nieuwe technologie. Een tijdige update, maar eentje die de Born goed kan gebruiken.

Mocht je dus nu het moment vinden om een Cupra Born te bemachtigen: wacht nog heel even. Het kan zijn dat je liever de bijgepunte versie wil, maar eerst even afwachten wat die precies brengt. Schrijf 5 maart in je agenda als je het mee wil maken.