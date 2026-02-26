Knappe broertje Volkswagen ID.3 gaat binnenkort op de schop

Een verrassend populair broertje van de Volkswagen ID.3 wordt binnenkort vernieuwd.
De Volkswagen ID.3 was een flinke ommezwaai voor het Duitse merk. Een baanbrekend elektrisch platform met dito styling en interieur. Mooi of lelijk laten we even in het midden, maar het was wel even wennen. Mocht de Volkswagen ID.3 nou een klein beetje te saai c.q. zakelijk zijn, dan is er al een tijdje een oplossing binnen VAG.
Cupra Born
Twee jaar na de Volkswagen ID.3 kwam Cupra namelijk met de Born. Die begon zijn leven in 2019 als een concept voor SEAT, maar het werd in 2021 toch geschikter geacht als een elektrische middenklasser voor Cupra. De styling bleef vrijwel identiek aan het concept voor SEAT, maar dan met Cupra-logo’s en de koperen details uit de huisstijl van het zustermerk.
De Born legde (en legt) Cupra geen windeieren. Het is één van de auto’s die ervoor zorgde dat Cupra al een miljoen auto’s in elkaar wist te schroeven. In Nederland zijn er meer Borns verkocht dan alle andere Cupra’s bij elkaar. Vorig jaar was niet het beste jaar van de EV, maar de verkoopcijfers bleven gelijk aan de voorgaande twee jaren. Kortom: het gaat goed, maar het model begint inmiddels een beetje zijn streken te verliezen. Een facelift kan de Cupra Born goed gebruiken.
Facelift Cupra Born
Daar gaat vanaf maart verandering in komen. Cupra gaat dan de nieuwe Born onthullen, tenminste, een facelift. Voor zover bekend betreft het een vernieuwing die wat doet denken aan de facelift die de Cupra Formentor onlangs ontving. Cupra gaat de Born bijvoorbeeld de achterlichten geven met de drie driehoeken per kant, met een lichtgevend logo ertussen. Ook belooft Cupra een vernieuwd interieur met nieuwe technologie. Een tijdige update, maar eentje die de Born goed kan gebruiken.
Mocht je dus nu het moment vinden om een Cupra Born te bemachtigen: wacht nog heel even. Het kan zijn dat je liever de bijgepunte versie wil, maar eerst even afwachten wat die precies brengt. Schrijf 5 maart in je agenda als je het mee wil maken.
Reacties
mashell zegt
Hopen dat ze ook wat leukere kleuren invoeren want de huidige set is nogal meh.
GJZ zegt
Tja of dit nu een top keuze is…. VAG heeft qua software ondertussen wel een bedenkelijke reputatie.
Denk niet dat de Born nu ineens de keuze in zijn segment is
mashell zegt
Volkswagen heeft inmiddels de software op het MEB platform wel in orde. PPE/PPC duurt nog even…
Dat je in de C-segment klasse het liefst een CLA wilt is evident maar met minder budget is Kia ook een optie. Daarna komt VW wel voor de Chinezen, Japanners en Fransitalianen.
potenza zegt
Zeer tevreden met mijn Born (2022). Nu 160dkm absoluut probleemloos mee gereden. Heerlijk sturen, vooral in de stad met de korte draaicirkel. Blijft nog wat langer, niemand wil hem kwijt.
(Oja: niet mee op vakantie willen met bereik van nog 260km..)