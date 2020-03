BMW X3 met M3 motor is spotgoedkoop

Een BMW X3 met M3 motor. Kan dat wat zijn?

Soms slaan fabrikanten ook wel eens de plank mis, nét nadat ze een paar enorme mijpalen hebben bereikt. Neem (niet toevallig) BMW als voorbeeld. Vlak na de millenniumwisseling deden de Duitsers een paar hele goede dingen.

X3 (E83)

Denk aan de M3 CSL, Z4, X5 en 7 Serie. Om maar te zwijgen over de nieuwe Mini en de Rolls Royce Phantom. Waarschijnlijk was alle inspiratie helemaal op bij het ontwerpen én ontwikkelen van de X3 (E83). Op papier was het een winnaar, maar op asfalt kwam dat er aanvankelijk niet helemaal uit.

Topmodel

Van de X3 is nooit een topmodel verschenen. Sterker nog, de meest krachtige BMW X3 van deze generatie was een diesel, de X3 xDrvie35d met 286 pk en 580 Nm. Maar wat moest je dan doen als je een aversie had tegen satansap? Je zou zelf aan de slag kunnen gaan. De X3 is in technisch opzicht voor een groot gedeelte gelijk aan de 3 Serie (E46), dus waarom niet daar de beste motor van pakken?

X3 met M3 motor

Dat is precies gebeurd met de X3 die je op de foto’s ziet. Dit is namelijk een X3 met M3 motor. Daarmee is het een beetje een vreemde Frankenstein-creatie. Een hoogtoerige zes-in-lijn in een SUV klopt gevoelsmatig niet. Volgens de eigenaar is alles keurig gedaan en heeft de auto heel erg veel onderhoud gehad. Van wat we kunnen zien, lijkt het allemaal prima te passen.

Gekunsteld

Wat wel opvalt is dat de X3 zélf niet heel erg mooi opdroogt. Het exterieur oogt gedateerd en gekunsteld. De zwarte bumpers moesten destijds stoer overkomen, maar het lijkt nu net een X3 in crisis-specificatie. Helaas is dat wel de mooiste kant van de X3, want het interieur is nog gedateerder. Zeker dit exemplaar met grijs interieur kan maar moeilijk de tand des tijds weerstaan.

Sleeper

Dat maakt de combinatie met de S54B32 alleen maar leuker, eigenlijk. Niemand verwacht dat deze relatief saaie X3 maar liefst 343 pk en 360 Nm onder de kap heeft. Een ware sleeper, dus. Ook leuk, naast de M3 motor heb je ook de beschikking over een handgeschakelde zesbak. Net als alle andere X3’s van deze generatie is deze sleeper voorzien van vierwielaandrijving. Voor het geld hoef je het niet te laten, want je hebt ‘m voor minder dan 10 mille! Een van de goedkoopste manieren om de gaafste motoren aller tijden te bemachtigen.