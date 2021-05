BMW X3 facelift is gelekt - Autoblog.nl

Gelukkig voor BMW valt de schade van de X3 facelift lek mee.

Iemand bij BMW Spanje heeft een vervelendere maandagochtend dan jij. Een medewerker van de Duitse autofabrikant in Spanje heeft te vroeg de pagina van de X3 facelift op de website online gezet. Nog voordat de webpagina offline werd gehaald waren de screenshots al gemaakt. En die circuleren nu op het wereldwijde web.

Maar zoals gezegd in het intro valt de schade reuze mee. In de eerste plaats omdat het om een facelift gaat. Dan hoef je geen revolutionaire vernieuwingen te verwachten. Daarnaast is het meest gunstige aanzicht voor BMW gelekt. Namelijk de zijkant, waardoor slechts een klein deel van de voorkant zichtbaar is. De achterkant en het interieur is helemaal niet in beeld gekomen.

Aan de voorzijde zien we de nieuwe LED-koplampen geheel in stijl met de rest van de familie. En wat verder opvalt is het kleurtje. Groen is straks één van de nieuwe kleuren die deel gaan uitmaken van het kleurenpallet van de BMW X3 LCI. En dan zijn er nog de velgen. Die zijn tevens nieuw, met een two-tone vormgeving.

Nu de BMW X3 facelift gelekt is zal het niet lang duren voordat het merk zelf de LCI presenteert. Verwacht nieuwe achterlichten, een update voor iDrive en wat veranderingen op het gebied van motoren. (via Bimmertoday)