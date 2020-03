Suzuki Jimny pickup is serieus superschattig

Dat terwijl deze Suzuki Jimny pickup juist óók zo stoer wil zijn.

Geboren worden met een babyface is iets wat ons (in principe) allemaal overkomen is. Dat gezicht behouden is echter voor weinigen weggelegd. John Legend en Marc Overmars wellicht. Het nadeel kan zijn dat je niet serieus wordt genomen.

Marinier

Bij deze Suzuki Jimny pickup is dat ook een beetje het geval. Kijk dan hoe schattig dit wagentje is! Het is juist de stoere uitdossing die het ‘m doet. Donkergroene lak, zwarte stalen velgen, zwarte bumpers. Alsof je vierjarige neefje de schmink op heeft van een marinier.

Raszuiver

Het leuke is, is dat de Jimny daadwerkelijk een raszuivere terreinauto is. Dus die Chevrolet Traverse van een paar artikelen terug is eigenlijk een hoge station wagon. Deze Suzuki Jimny pickup is met zijn permanente vierwielaandrijving, lage gearing en ladderchassis een serieus stuk gereedschap.

Schattig

Deze Suzuki kan dus daadwerkelijk ingezet worden als bedrijfswagen. Helemaal met deze, want aan de achterkant zien we een pickup laadbak. Nou ja, laadbakje. Het formaat maakt het zo schattig. Voorlopig is de kleine terreinrakker met laadbak er vooralsnog alleen in Nieuw-Zeeland.

Jimny ‘JX’

De Suzuki Jimny pickup is er alleen in de eenvoudige ‘JX’-uitvoering. Dus vandaar de sobere uitrusting die ‘m juist zo stoer maakt. Ook kun je de JX herkennen aan de spiegels en handgrepen die niet in kleur zijn meegespoten, evenals aan de halogeen koplampen.

Sober

Ook in het interieur is heel erg sober in dit karretje. Je krijgt alleen een eenvoudige radio CD-speler. Voor de hipsters die niet weten wat een CD is: dat is een soort LP, maar dan praktischer, handiger en met betere geluidskwaliteit. Verder is het stuur van plastic, de stoelbekleding van stof en zijn de gordijnairbags verwijderd.

Werkpony

Dankzij het ladderchassis kun je in principe van alles van een Jimny maken wat je wil. Alles ziet er keurig in verhouding uit. Handig extraatje is de trekhaak. Kortom, heb je een auto nodig met serieuze off-roadkwaliteiten: deze Jimny pickup is een uitstekende werkpony. Of de Suzuki Jimny pickup ook naar Nederland komt is niet bekend.